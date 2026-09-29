Holm verso l’operazione: ecco i tempi di recupero. Tra le alternative sul mercato c’è un ex rossoblù

Il Bologna si prepara a fare i conti con una nuova, pesante, assenza: secondo quanto riportato da Claudio Beneforti sul Corriere dello Sport, Emil Holm dovrebbe essere sottoposto a un intervento chirurgico nella giornata di giovedì. Manca ancora l’ufficialità, ma la decisione sarebbe maturata dopo un’attenta valutazione degli esami strumentali effettuati nei giorni scorsi. A operare lo svedese dovrebbe essere il professor Lasse Lempainen, già intervenuto la scorsa stagione su Artem Dovbyk.

Emil Holm, il recupero potrebbe essere più breve del previsto

La situazione è delicata, ma dalle valutazioni mediche sarebbe emerso anche un elemento meno preoccupante rispetto alle prime ipotesi. La zona del tendine interessata dalla lesione consentirebbe infatti di ipotizzare tempi di recupero inferiori ai sei mesi inizialmente temuti.

L’obiettivo potrebbe essere quello di rivedere Holm in campo con il Bologna tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, con una previsione dunque nell’ordine dei quattro-cinque mesi.

L’assenza di Emil Holm sulla fascia destra

Per il Bologna, però, il problema riguarda soprattutto la gestione della fascia destra. L’assenza prolungata di Holm lascia infatti Raffaele Palladino con Nadir Zortea come principale soluzione di ruolo. L’utilizzo di Lorenzo De Silvestri sul lungo periodo è invece una soluzione da valutare con cautela. Libra ed Alhassane potrebbero rappresentare alternative interne da prendere in considerazione.

Bologna, necessario ritorno sul mercato?

La società dovrà ora decidere se intervenire nuovamente sul mercato degli svincolati. Tra i nomi disponibili c’è Matteo Darmian, 36 anni, reduce dalle ultime stagioni all’Inter. Un’altra possibilità porta a Pol Lirola, ex Verona, mentre tra gli altri profili valutabili figurano Bakker, Ebuehi e Sampirisi. Un nome che invece viene riportato da La Repubblica, è quello di Emil Krafth, ex rossoblù.

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