LIVE – Europa League, Aston Villa-Bologna: 3-0, gol di Watkins, Buendia, Rogers

82′ Entra il norvegese Heggem per il Bologna e esce Casale.

80′ Azione del Villa, con tiro di Digne e Ravaglia respinge di pugno.

76′ Entra Odgard per Castro, che si siede in panchina per rifiatare, in vista del big match a Torino contro la Juve.

74‘ Escono, per i claret-blue Tielemans e Rogers, per Sancho e Douglas Luiz.

70′ Tiro velleitario di Sohm che Martinez fa suo; un minuto dopo bella palla di Ferguson, i profondità, che però Santiago Castro non sfrutta.

63′ Anche Emery sostituisce due suoi giocatori: Bailey e Abraham per Mc Ginn e Watkins

Momento della partita in cui il Bologna prova ad uscire dal suo guscio, ma fatica tremendamente contro un Aston Villa nettamente superiore e che gioca nella “sua tana”

51′ Azione insistita del Bologna, che trova una buona coralità fin dentro all’area di rigore: il tiro di Zortea, viene deviato in angolo.

47′ Si accascia al suolo Vitik nei pressi della sua area, ma sembra poter rientrare. Intanto si scalda Heggem.

E Italiano butta on the pitch Zortea (per Joao Mario), Orsolini (per Federico Bernardeschi) e Sohm (per Remo Freuler).

Vediamo nella seconda frazione di gioco cosa Vincenzo Italiano proverà a cambiare per invertire l’inerzia del match

SECONDO TEMPO

Fine primo tempo: il Bologna si trova in grande difficoltà sia in fase difensiva, dove ogni azione dei Villans è un sicuro pericolo per Ravaglia, sia per una insufficiente fase propositiva. Fa male dirlo, ma l’Aston Villa è nettamente superiore ai nostri undici.

40′ Non è serata per il Bologna, azione che si dipana da destra a sinistra e il pallone arriva sul vertice dell’area sinistra a Rogers che scaraventa fra la sfera fra il palo e Ravaglia. Aston Villa-Bologna 3 a 0

35′ Brutto fallo di Digne su Bernardeschi che appare con Rowe il più propositivo.

33′ Interessante azione di Bernardeschi sulla destra che apre sulla sinistra per Rowe, che con un ottimo stop ferma la palla, ma l’azione non ha poi successo.

28′ La palla finisce in fallo laterale. Sull’azione di rimessa, Emiliano Buendia dribbla Moro in area, si accentra e segna il secondo gol. Aston Villa-Bologna 2 a 0.

23′ Intanto Sanchez va rivedere l’azione precedente, dove Vitik, molto involontariamente, tocca col braccio largo il pallone, in un’azione difensiva. Dopo il Var decreta rigore: tira Rogers e SUPER PARATA di Chicco Ravaglia.

Essere al Villa Park è come essere in un grandissimo megafono che replica all’ennesima potenza il tifo dei presenti

17 ‘Azione manovrata sulla sinistra, la difesa si fa infilare e, sul cross al centro, Watkins segna l’uno a zero per i Villans, Aston Villa-Bologna 1 a 0.

13′ turo da fuori area, ben impostato, di che impensierisce Martinez

Questa sera il Bologna di Vincenzo Italiano proverà a fare la storia dell’Europa League ribaltando il 3-1 casalingo incassato contro l’Aston Villa nel primo round dei Quarti di Finale. Al Villa Park di Birmingham i rossoblù daranno il tutto e per tutto per cercare di strappare il pass per una Semifinale europea che manca dal 1999.

La cronaca LIVE

Disponibile dalle 21:00.

Le formazioni e il tabellino di Aston Villa-Bologna

Marcatori:

ASTON VILLA (4-4-2): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; McGinn, Onana, Tielemans, Buendia; Rogers, Watkins. All. Emery.

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; João Mario, Casale, Vitik, Miranda; Ferguson, Freuler, Moro; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook