Europa League, Italiano dopo Bologna-Celtic (2-2): «Dobbiamo lavorare sull’approccio alle gare»

Nel settimo turno di Europa League il Bologna di Vincenzo Italiano ha conquistato un prezioso pareggio contro il Celtic di O’Neill: dopo essere passati sotto di due reti nonostante la superiorità numerica, i felsinei hanno attaccato la porta avversaria trovando il meritato pareggio grazie a Thijs Dallinga e a Jonathan Rowe. Un sofferto 2-2 al termine di una partita che sembrava stregata.

Le dichiarazioni di Vincenzo Italiano post Bologna-Celtic (2-2): «Andare sempre in svantaggio non va bene, dobbiamo tutti alzare l’attenzione»

Oggi il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto?

«Se dopo le partite delle 21 siamo qualificati, allora è mezzo pieno. Aspettiamo le altre gare e vediamo se con questo meritato pareggio siamo qualificati nelle prime 24. Abbiamo regalato una prestazione di carattere e grande cuore, ma è un periodo così: dobbiamo evitare gli errori, perché ogni volta veniamo puniti. Il primo gol, ad esempio, è nato perché noi abbiamo dormito. Oggi raccogliamo un punto importante contro una squadra che si è chiusa molto, potevamo fare anche altri gol ma non ci siamo riusciti e questo dispiace. In questa competizione stiamo facendo molto bene ma dobbiamo ancora migliorare su tanti aspetti e stare attenti».

Al Dall’ara soffrite. Perché?

«È qualcosa di davvero inspiegabile: l’anno scorso non concedevamo punti e in pochi riuscivano a portare a casa buoni risultati. Ora si è ribalta un po’ la situazione. Dobbiamo tutti alzare l’attenzione perché andare sotto e rimontare non è mai semplice. Lo stesso è successo anche con Como, Verona, Fiorentina: abbiamo concesso troppo. Oggi abbiamo fatto vedere qualcosa in più ma non va bene andare sempre in svantaggio. Stiamo dimostrando però che la squadra e viva e che è in grado di reagire. Dobbiamo lavorare sull’approccio e su iniziare meglio le gare. Domenica abbiamo un’altra gara difficile ma recupereremo anche alcuni giocatori. Da domani, ad esempio, si aggregherà anche Bernardeschi».

Come ti spieghi così tanti gol subiti?

«Oggi meritavamo anche di più ma è girata così: è un periodo che nell’area di rigore fatichiamo, non gira bene come un mese fa quando Orsolini faceva gol a ogni palla che toccava. Prima ci eravamo sempre comportati bene, ora stiamo commettendo tropi errori anche sui calci da fermi. Dentro l’area di rigore è sempre un duello: fino a un mese fa non la toccava nessuno, invece oggi riescono sempre a prenderla. È un altro aspetto su cui possiamo e dobbiamo migliorare».

