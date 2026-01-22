Seguici su

Bologna FCEuropa League

Europa League, Italiano dopo Bologna-Celtic (2-2): «Dobbiamo lavorare sull’approccio alle gare»

Il mister rossoblù ha parlato alla fine di Bologna-Celtic, match di Europa League terminato con un sofferto (ma meritato) pareggio

Vincenzo Italiano in Bologna-Celtic 2-2 (© Damiano Fiorentini)
Nel settimo turno di Europa League il Bologna di Vincenzo Italiano ha conquistato un prezioso pareggio contro il Celtic di O’Neill: dopo essere passati sotto di due reti nonostante la superiorità numerica, i felsinei hanno attaccato la porta avversaria trovando il meritato pareggio grazie a Thijs Dallinga e a Jonathan Rowe. Un sofferto 2-2 al termine di una partita che sembrava stregata.

Le dichiarazioni di Vincenzo Italiano post Bologna-Celtic (2-2): «Andare sempre in svantaggio non va bene, dobbiamo tutti alzare l’attenzione»

Oggi il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto?
«Se dopo le partite delle 21 siamo qualificati, allora è mezzo pieno. Aspettiamo le altre gare e vediamo se con questo meritato pareggio siamo qualificati nelle prime 24. Abbiamo regalato una prestazione di carattere e grande cuore, ma è un periodo così: dobbiamo evitare gli errori, perché ogni volta veniamo puniti. Il primo gol, ad esempio, è nato perché noi abbiamo dormito. Oggi raccogliamo un punto importante contro una squadra che si è chiusa molto, potevamo fare anche altri gol ma non ci siamo riusciti e questo dispiace. In questa competizione stiamo facendo molto bene ma dobbiamo ancora migliorare su tanti aspetti e stare attenti».

Al Dall’ara soffrite. Perché?
«È qualcosa di davvero inspiegabile: l’anno scorso non concedevamo punti e in pochi riuscivano a portare a casa buoni risultati. Ora si è ribalta un po’ la situazione. Dobbiamo tutti alzare l’attenzione perché andare sotto e rimontare non è mai semplice. Lo stesso è successo anche con Como, Verona, Fiorentina: abbiamo concesso troppo. Oggi abbiamo fatto vedere qualcosa in più ma non va bene andare sempre in svantaggio. Stiamo dimostrando però che la squadra e viva e che è in grado di reagire. Dobbiamo lavorare sull’approccio e su iniziare meglio le gare. Domenica abbiamo un’altra gara difficile ma recupereremo anche alcuni giocatori. Da domani, ad esempio, si aggregherà anche Bernardeschi».

Bologna-Celtic 2-2 (© Damiano Fiorentini)

Come ti spieghi così tanti gol subiti?
«Oggi meritavamo anche di più ma è girata così: è un periodo che nell’area di rigore fatichiamo, non gira bene come un mese fa quando Orsolini faceva gol a ogni palla che toccava. Prima ci eravamo sempre comportati bene, ora stiamo commettendo tropi errori anche sui calci da fermi. Dentro l’area di rigore è sempre un duello: fino a un mese fa non la toccava nessuno, invece oggi riescono sempre a prenderla. È un altro aspetto su cui possiamo e dobbiamo migliorare».

