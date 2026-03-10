Europa League, verso Bologna-Roma: una chance per Pobega (Stadio)

Il Bologna si sta preparando a una delle partite più importanti dell’anno: l'”Euroderby” con la Roma, valido per gli Ottavi di Europa League in programma giovedì alle 18:45 al Dall’Ara. Davanti ai propri tifosi gli uomini di Vincenzo Italiano dovranno regalare la propria migliore prestazione.

Da febbraio in poi Tommaso Pobega è “sparito” dal campo: che l’Euroderby Bologna-Roma sia la sua occasione?

In questo senso una pedina che potrebbe rivelarsi utile per la vittoria è Tommaso Pobega. Nell’ultimo mese e mezzo il centrocampista triestino si è visto in campo raramente: superato nelle gerarchie da Moro e Sohm, l’ex Milan ha collezionato soltanto due presenze da titolare da inizio febbraio a ora, tra cui quella contro il Parma conclusa dopo soli 22′ di gioco con un’espulsione.

Una volta scontata la squalifica il ragazzo si è rivisto in campo dal primo minuto con l’Udinese. Da allora, poi, le panchine con Pisa e Brann e la brevissima parentesi (solo 6′) contro l’Hellas Verona, capace di rimontare l’iniziale vantaggio siglato da Rowe. Insomma, il ragazzo è gradualmente “sparito” dal campo.

Adesso, però, Pobega potrebbe avere una possibilità di tornare a brillare come aveva fatto in passato. Il classe 1999, infatti, è il centrocampista più offensivo a disposizione di mister Italiano, un giocatore che in più di un’occasione ha mostrato il suo fiuto per il gol (finora le sue reti stagionali sono 3, una delle quali arrivata in Europa League). 2, invece, gli assist, che dimostrano la sua attitudine all’andare all’attacco.

A ciò si aggiunge la necessità di schierare centrocampisti freschi in occasione del derby italiano di Europa League tra Bologna e Roma, uno degli impegni più importanti dell’anno. È anche per questo motivo che Tommy Pobega, che poche settimane ha rinnovato il proprio contratto fino al 2028, può rivelarsi una presenza importante.

(Fonte: Stadio, Stefano Brunetti)

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook