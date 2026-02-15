Calciomercato Bologna – Pobega è rossoblù: ecco perché

Tommaso Pobega è ufficiosamente un giocatore del Bologna. Il centrocampista classe 1999 cresciuto nelle giovanili del Milan e di proprietà proprio della società rossonero sarà presto ufficialmente un giocatore del Bologna. Con la vittoria della squadra di mister Italiano a Torino, si sono attivate le condizioni per il trasferimento.

Nonostante la giornata di squalifica che il giocatore ex Torino ha dovuto scontare, Tommaso ha visto attivarsi le condizioni di riscatto da parte del Bologna. Diventerà quindi presto un calciatore del Bologna a tutti gli effetti. È evidente che le condizioni, come spesso capita, per arrivare l’obbligo di riscatto siano il primo o i primi punti conquistati da febbraio in poi.

Pobega, pupillo di Italiano

Al di là dell’ingenuità commessa contro il Parma che è costata l’inferiorità per un’ora al Bologna, Pobega è un elemento di grande valore. Intanto, per la sua capacità di giocatori sia a due che a tre sulla linea di centrocampo.

Ma anche e soprattutto perché Italiano, che lo conosce dai tempi dello Spezia e lo ritiene evidentemente un elemento di grande affidabilità. Insomma un giocatore sul quale riporre la propria a fiducia. D’altronde, al di là di qualche sciocchezza, Tommaso ha segnato anche reti importanti con la maglia del Bologna.

Le condizioni del riscatto

Coi tre punti conquistati questo pomeriggio contro il Torino all’Olimpico, il Bologna ha quindi fatto maturare le condizioni per il passaggio definitivo del giocatore in maglia rossoblù. Pobega perciò è ufficiosamente un giocatore del Bologna.

La società di Joey Saputo dovrà presto versare circa 7 milioni di euro nelle casse del Milan. Ovvero quanto pattuito in estate quando il Bologna h ottenuto nuovamente il prestito con opzione di riscatto dalla società di Cardinale.

