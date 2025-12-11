Europa League, Italiano dopo Celta Vigo-Bologna (1-2): «Una delle partite più belle da quando sono qui»

Prosegue il cammino del Bologna in Europa League: stasera, nella sfida valida per il sesto turno della Fase Campionato, gli uomini di Vincenzo Italiano hanno affrontato in trasferta gli spagnoli del Celta Vigo, una sfida inedita per entrambi i club. I rossoblù sono andati a vincere 1-2 in rimonta grazie alla doppietta di un decisivo Federico Bernardeschi, intascando così la loro terza vittoria dall’inizio della competizione. Adesso i felsinei sono tredicesimi con 11 punti (frutto di tre successi, due pareggi e una sola sconfitta), in piena zona playoff.

Europa League, Celta Vigo-Bologna 1-2: le dichiarazioni post-partita di Vincenzo Italiano

Un avvio di gara in salita per Moro (oggi con la fascia di capitano al braccio) e compagni, con il Celta che è passato in vantaggio al primo tiro in porta. I ragazzi di Italiano, però, hanno avuto una grandissima reazione. «Credo che oggi la squadra si sia espressa veramente in maniera eccezionale, soprattutto dopo essere passata in svantaggio dopo il primo “svarione” nostro. Abbiamo ribaltato un avversario come questo avversario non concedendo niente, penso davvero che sia stata una delle partite più belle da quando sono arrivato a Bologna – è stato il commento del mister rossoblù – Abbiamo avuto personalità, maturità, abbiamo incontrato una squadra che veniva da una vittoria e pur essendo noi in emergenza abbiamo fatto una grande gara. Partita di altissimo livello da parte dei ragazzi, mi avevano promesso un regalo per il mio compleanno e devo ringraziarli perché sono stati di parola».

Grande protagonista della serata Federico Bernardeschi. «Ne parlavamo nelle scorse conferenze, ci si aspettava qualcosa di più in generale da tutti gli esterni, qualcosa che non può venire solo da Orsolini (nonostante sia un attaccante con qualità incredibili). È una cosa che possiamo fare anche con tutti gli altri esterni di questa squadra e oggi Berna ha disputato una grande partita. Sono molto felice, finalmente è stato concreto e ha inciso».

Questa sera è dunque arrivata una vittoria non scontata contro una squadra molto ostica. «Oggi calciare da fuori era complicato, loro avevano un blocco al limite dall’area che ci ha messo in difficoltà. In alcuni momenti paghiamo caro alcune disattenzioni, come in questo caso: anche oggi abbiamo subito gol sul minimo errore, possiamo stare molto più attenti. Tutti, però, hanno provato più di una volta a fare male a un Celta che temevamo tantissimo. Sono contento, siamo stati in grado di fare una partita di grande qualità e attenzione. Adesso anche la classifica è diventata davvero bella».

