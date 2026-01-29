LIVE – Europa League, Maccabi Tel Aviv-Bologna 0-0: inizia la gara

Nell’ottava e ultima giornata della fase campionato di Europa League, il Bologna affronta in campo neutro gli israeliani del Maccabi Tel Aviv: alla TSC Arena di Bačka Topola, in Serbia, gli uomini di Vincenzo Italiano vanno a caccia di una vittoria grazie alla quale potrebbero conquistare un posto nella Top 8 (che significherebbe passare direttamente il turno senza dover affrontare i play-off). La possibilità è remota, ma in ogni caso i rossoblù (reduci dal pareggio casalingo con il Celtic) sono già matematicamente qualificati ai play-off: 12 punti, 3 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta per i felsinei, in quindicesima posizione. Un solo punto, invece, per il Maccabi fanalino di coda, già eliminato dalla competizione.

La partita

1′ – Si comincia!

Le formazioni ufficiali e il tabellino di Maccabi Tel Aviv-Bologna

Marcatori:

Maccabi Tel Aviv (3-5-2): Melika; Ben Hamo, Heitor, Shlomo; Ben Harush, Andrade, Lederman, Sissoko, Revivo; Do. Peretz, Madmon. All. Lazetic.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Casale, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Ferguson, Rowe; Castro. All. Italiano

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook