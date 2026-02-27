Joao Mario: in Europa debutto e primo gol italiano

A risentirle adesso le parole di Joao Mario prima della partita tra Bologna e Brann alla sua presentazione martedì sembrano profetiche. Tre erano stati i concetti fondamentali: la possibilità per lui di giocare a sinistra, la predilezione per la fase offensiva e la voglia di passare il turno di Europa League. E guarda un po’ cos’è successo ieri sera? Il portoghese ha giocato terzino sinistro (causa infortuni di Lykogiannis e Miranda) e ha segnato il gol della vittoria che ha permesso l’accesso agli ottavi della competizione. Una profezia.

Bologna-Brann: la decide Joao Mario alla sua prima rete in Italia

Il Bologna scende in campo contro il Brann forte dello 0-1 dell’andata ma consapevole che c’è ancora del lavoro da fare. Gli avversari all’inizio spingono e Skorupski e Freuler (sulla linea di porta) devono salvare il Bologna più di una volta. Anche dopo l’espulsione, i Rossoblù -saliti di ritmo e livello- non riescono a sbloccarla. Fino all’inizio della ripresa: ci pensa lui, Joao Mario. E da quel momento la strada verso la qualificazione per il Bologna si fa in discesa (con diverse possibilità mancate sul finale per raddoppiare).

Per Joao Mario è una particolare combinazione: debutto in Europa con la maglia rossoblù, in una posizione non sua (nasce terzino destro), primo gol col Bologna e in assoluto da quando è in Italia. Che serata per il portoghese. E che serata per il Bologna.

Il percorso in ascesa del portoghese con il Bologna

Quella di ieri sera contro il Brann era la quarta partita da titolare per Joao Mario col Bologna. Partito timido alla sua prima con i colori rossoblù contro il Parma, nelle successive due (Torino e Udinese) le sue prestazioni erano salite di livello. Contro i norvegesi ha salito un gradino in più: è stato uno dei migliori dei suoi. Non solo per il gol decisivo, ma in tutto: ha giocato per la squadra con le sue sgroppate sulla fascia e i suoi cross per i compagni.

Dopo il flop con la Juventus, da cui è arrivato in prestito al Bologna, tornerà il Joao Mario dei fasti di Oporto? Il tempo ce lo saprà dire, intanto il portoghese e il resto del Bologna insieme ai suoi tifosi si gode la vittoria e il passaggio agli ottavi: «Sono molto contento -dichiara Joao Mario nel post partita- questo gol serviva a qualificarci e ce l’abbiamo fatta. Sono felice per i nostri tifosi».

Fonte: Stefano Brunetti, Stadio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook