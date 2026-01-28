Maccabi Tel-Aviv-Bologna, ecco i convocati: riecco Freuler anche in Europa

Il Bologna domani giocherà Topola in Serbia l’ottavo match della League Phase di Europa League contro il Maccabi Tel-Aviv. Una sfida atipica in un impianto neutro, lontano dal Medio Oriente in cui si sussistono condizioni di pericolo per la situazione geopolitica.

Vincenzo Italiano, in vista della sfida di Europa League contro la formazione israeliana, ha diramato alla vigilia della sfida i convocati per sfida. Sono ventuno i giocatori convocati per la partenza verso il Paese balcanico, dove domani si giocherà a partire dalle 21 l’ultimo turno del mega girone. Una sola novità nella lista redatta dal tecnico rossoblù.

La lista dei convocati del Bologna

Ecco la lista dei ventuno convocati del Bologna contro il Maccabi Tel-Aviv.

Questi i giocatori rossoblù che sono disposizione per la sfida di domani alla TSC Arena.

PORTIERI : Pessina, Ravaglia, Skorupski;

: Pessina, Ravaglia, Skorupski; DIFENSORI : Casale, Heggem, Holm, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea;

: Casale, Heggem, Holm, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea; CENTROCAMPISTI : Ferguson, Freuler , Moro, Pobega;

: Ferguson, , Moro, Pobega; ATTACCANTI: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Odgaard, Orsolini, Rowe.

Fuori Dominguez

Rispetto alle ultime sfide di Europa League, c’è una sostanziale novità. La società ha approfittato ulteriormente delle nuove regole UEFA sulle liste e per quest’ultima gara del girone ha fatto un nuovo avvicendamento.

La novità riguarda Benjamin Dominguez. L’argentino era subentrato al posto dell’infortunato Remo Freuler in lista per sopperire alle tante assenze sugli esterni offensivi. Per la sfida contro il Maccabi Tel-Aviv quindi Vincenzo Italiano avrà nuovamente a disposizione il perno elvetico del centrocampo del Bologna.

Fuori oltre Dominguez ovviamente l’infortunato Jhon Lucumí, Simon Sohm w Eivind Helland, appena arrivati e fuori lista, infine Lorenzo De Silvestri, da inizio stagione fuori lista.

