Dall’Europa alla Serie A: la classifica marcatori del Bologna 25/26

La stagione del Bologna si è appena conclusa, lasciando in dote ai tifosi rossoblù dati e numeri importanti da analizzare.

È il momento allora di tirare le somme e scoprire anche la classifica marcatori del Bologna 25/26, prendendo in esame la Serie A e tutte le altre competizioni a cui la squadra ha preso parte.

Classifica marcatori Bologna 25/26

Di seguito, la tabella completa e definitiva con tutti i gol realizzati dalla rosa di Italiano nelle varie competizioni, ovvero Serie A, Europa League, Coppa Italia e Supercoppa italiana.

Classifica marcatori del Bologna FC in tutte le competizioni (@1000 Cuori Rossoblù)

I più decisivi

Il re indiscusso della stagione dal punto di vista realizzativo è Riccardo Orsolini con 14 centri totali: il marchigiano, vero trascinatore dei rossoblù in questa stagione, non è andato lontano dal record di 17 reti dello scorso anno, dimostrando anche la sua freddezza dal dischetto.

Un bottino pesante, diviso tra i 10 gol in Serie A, i 3 sigilli in Europa League e la firma in Supercoppa Italiana, mentre è rimasto a secco in Coppa Italia.

Subito dietro brilla il puntero Santiago Castro, arrivato a quota 11 gol senza però l’ausilio dei penalty: un dato che certifica la sua crescita devastante come finalizzatore su azione.

La vera sorpresa dell’anno è però l’impatto dei nuovi e dei trequartisti. Federico Bernardeschi si piazza sul podio a quota 9 reti: ha apportato alla squadra la sua esperienza, dimostrandosi anch’egli uno specialista glaciale dagli undici metri, soprattutto nelle notti di Europa League.

Nella stessa competizione ha letteralmente preso il volo Jonathan Rowe: dei suoi 8 gol totali la metà è figlia delle sue accelerazioni devastanti nei campi europei, dove, come contro la Roma, ha spaccato in due le difese avversarie.

Il Bologna di questa stagione si è dimostrato inoltre una vera cooperativa del gol, mandando a segno ben 17 giocatori di movimento: si annoverano gli inserimenti di Pobega e Odgaard, finanche i guizzi dei difensori come Lucumí e Miranda nelle mischie d’area.

In queste statistiche non compare incredibilmente il nome di Ciro Immobile, arrivato in pompa magna la scorsa estate per puntellare l’attacco rossoblù, ma rimasto a secco nelle sue 9 apparizioni.

Si chiude così il quadro realizzativo complessivo della squadra, con i numeri dei singoli che tracciano il bilancio di un’annata intensa, ma combattuta strenuamente su tutti i fronti fino all’ultimo match.

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