L’ex Bologna Marios Oikonomou in gravissime condizioni dopo un incidente stradale

Bologna, la squadra e tifosi e l’intera città col fiato sospeso per Marios Oikonomou, l’ex giocatore rossoblù che alcuni giorni fa è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale in Grecia. Come riportato da Alessandro Mossini sul Corriere di Bologna, tutto è accaduto a mezzogiorno di sabato. Il 33enne greco, che ha militato sotto le Due Torri dal 2014 al 2017 e si è ritirato dal calcio giocato un paio d’anni fa, si trovava nella sua città Natale, Giannina, quando ha avuto un bruttissimo incidente a bordo della sua moto.

Marios Oikonomou grave dopo un incidente in moto: l’ex calciatore ha indossato per tre stagioni la maglia del Bologna

In base a quanto emerso dalle prime ricostruzioni, Marios stava viaggiando in sella alla sua moto. A un certo punto si è scontrato con l’auto di un 63enne, che probabilmente stava facendo un’inversione a U su una strada già nota per la sua pericolosità. Eventuali testimonianze, però, aiuteranno la Polizia stradale locale a capire meglio la dinamica dei fatti.

L’ex difensore del Bologna ha avuto la peggio: le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi. Marios è stato dunque portato all’Ospedale Universitario Hatzikostas, per fortuna a pochi metri dal luogo dell’incidente. Ricoverato per lesioni al cranio subite nell’impatto con l’asfalto, il 33enne è stato operato d’urgenza e si trova ora in terapia intensiva, in pericolo di vita. Secondo il team di medici che l’ha operato alla testa, infatti, il 33enne sarebbe «in condizioni critiche». Ora lotta tra la vita e la morta all’ospedale di Giannina, dove è stato sottoposto a due craniectomie per ridurre il grave trauma cranico.

Nell’estate del 2014 Oikonomou si è trasferito dal Cagliari al Bologna di Tacopina e del nuovo patron Joey Saputo. Nel corso della sua carriera con i colori rossoblù, il greco ha collezionato un totale di 75 presenze. È inoltre stato uno dei protagonisti della promozione in Serie A del 2015, condita da 4 reti. In seguito ha giocato per Spal, Bari, Aek Atene, Copenaghen, Sampdoria e Panetolikos, ottenendo anche 6 presenze con la Nazionale greca.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook