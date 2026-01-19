Calciomercato Bologna – Il gol di Fabbian rimescola le carte

Il Bologna ritrova un barlume di speranza grazie a Giovanni Fabbian, autore del colpo di testa contro la Fiorentina che ha interrotto una partita nata male fin dai primi minuti. Ma proprio quella rete rimescola le valutazioni di mercato. Perché mentre il campo parla, fuori si continua a discutere di un’operazione che coinvolge Bologna e Fiorentina e che potrebbe ridisegnare il centrocampo rossoblù.

Scambio sotto osservazione

Che tra Bologna e Fiorentina sia in corso una trattativa che potrebbe portare Fabbian a Firenze e uno tra Sohm e Fazzini in Emilia non è certo una novità. Al momento, la pista che conduce a Sohm appare più concreta rispetto a quella che porta a Fazzini. La domanda però sorge spontanea: il gol segnato da Fabbian cambierà gli equilibri?

Almeno in parte sì. Perché cedere un classe 2003 dopo una prestazione così rischia di essere una scelta difficile da far digerire all’ambiente. Non solo per l’età, ma anche perché l’eventuale contropartita arriverebbe da una Fiorentina che in questi mesi ha vissuto un periodo complicato.

Dubbi legati allo scambio e alle alternative

Sohm, infatti, non ha trovato continuità né con Stefano Pioli né con Paolo Vanoli, faticando a ritagliarsi uno spazio vero. È vero che a Parma aveva mostrato buone cose, ma resta il dubbio: può essere l’uomo giusto per alzare il livello del Bologna? Secondo molti, il suo rendimento cresce solo quando tutta la squadra gira, e la personalità non sembra il suo punto di forza.

Diverso il discorso per Fazzini: talento e qualità non si discutono, ma il suo percorso è stato spesso frenato da problemi fisici. Un rischio che il Bologna deve valutare con attenzione. Vale la pena accettare questo scambio e puntare su un giocatore spesso ai box?

Ambizioni da chiarire

Il tema mercato è stato toccato già nella serata di ieri tra le due società, ma il clima non era dei migliori dopo quanto visto in campo. Da qui la scelta di rinviare ogni decisione tra oggi e martedì, prendendosi il tempo per riflettere e confrontarsi anche con Vincenzo Italiano. Sarà proprio l’allenatore, alla fine, a dover dare il via libera definitivo allo scambio o a suggerire di interrompere i discorsi.

Emergenza difensiva

Come se non bastasse, il Bologna deve fare i conti con un altro stop: Vitik si è fermato, aggiungendosi a Lucumí già indisponibile. Finora è arrivato solo il giovane norvegese Eivind Helland, classe 2005, ma è evidente come una squadra che punta in alto non possa affidarsi solo a soluzioni acerbe. Serve un difensore pronto, affidabile, capace di garantire solidità immediata.

Attacco in discussione

Infine, le scelte offensive. Contro la Fiorentina sono arrivate bocciature pesanti: Dallinga, ancora una volta, e Immobile. I quattro cambi all’intervallo possono aver condizionato le valutazioni, ma alcuni segnali restano. Dopo le gare con Como e Verona, Castro è stato impiegato anche contro la Fiorentina, mentre nelle due partite precedenti era stato Immobile a subentrare all’argentino. Un indizio? Che Dallinga possa essere messo sul mercato è una possibilità concreta, ma solo davanti all’occasione giusta. La domanda resta aperta: il Bologna riuscirà a trovarla?

Fonte: Stadio, Claudio Beneforti

