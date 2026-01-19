Martin Vitik si ferma: è emergenza infortuni in difesa (Il Resto del Carlino)

Nuovo ko per il Bologna (che nella sfida di ieri pomeriggio è stato battuto 1-2 dalla Fiorentina di Paolo Vanoli) e nuovo ko per la difesa di Vincenzo Italiano: Martin Vitik, infatti, ha dato forfait pochi minuti prima della gara a causa di un risentimento alla coscia accusato nel pre-partita.

Con Lucumí e Martin Vitik fuori, Vincenzo Italiano dovrà affidarsi ancora una volta a Heggem e a Casale

“Martin Vitík nel corso del riscaldamento ha riportato un risentimento alla coscia sinistra che sarà valutato nei prossimi giorni” ha scritto il Bologna FC 1909 in un comunicato ufficiale. Il difensore ceco dovrà fare ulteriori esami ma la paura è che possa essersi procurato una lesione muscolare. Un infortunio simile a quello che ha fermato anche Jhon Lucumí: il colombiano era uscito nel corso del primo tempo di Como-Bologna, accusando una lesione di basso grado del bicipite femorale destro che lo terrà lontano dai giochi per tre o quattro settimane

A questo punto, però, le assenze e i numerosi impegni tra le varie competizioni iniziano a farsi sentire. Contro la Fiorentina, ad esempio, i felsinei hanno subito gol per la quattordicesima gara consecutiva (complice anche l’infortunio di Skorupski). Il pacchetto arretrato scricchiola, ma le scelte di Vincenzo Italiano sono quasi obbligate. In Bologna-Celtic di giovedì sera, sfida valida per la settima giornata di Europa League, il mister rossoblù avrà infatti a disposizione soltanto due centrali difensivi: Nicolò Casale e Torbjørn Heggem (quest’ultimo sempre più fondamentale nello scacchiere rossoblù).

Il neoacquisto Eivind Helland non è ancora a disposizione. Il norvegese verrà tesserato dopo il match con il Celtic per permettergli di scontare una squalifica ottenuta proprio in Europa League con il Brann. Per quanto riguarda la lista Uefa, è probabile che Freuler rientri a sostituire Benja Dominguez (nuovamente out così come De Silvestri, Immobile e Sulemana). Nel frattempo, però, arriva anche una buona notizia. Nei prossimi giorni Federico Bernardeschi avrà nuove visite di controllo per vedere come procede il recupero dall’infortunio alla spalla subito nella Semifinale di Supercoppa.

