Fabio Poli :«Lunedì il Bologna non deve avere paura»

Fabio Poli da San Benedetto Val di Sambro, una storia calcistica fra Lazio e (soprattutto) Bologna, ha rilasciato un’intervista, raccolta dall’articolo odierno di Repubblica, a firma di Luca Bortolotti.

Due anni in biancoceleste e cinque anni in rossoblù fanno di Fabio Poli un “doppio ex” perfetto per parlare di lunedì.

«(Lunedì rischia di più) Il Bologna, perchè la Lazio si può dare l’alibi del caos societario (e al momento mancano pure Cataldi e Isaksen, ndr). Gattuso si è preso una bella gatta da pelare, con lo stadio Olimpico sempre vuoto e i tifosi in rivolta: lunedì sarà complicato avere la testa giusta per i biancocelesti».

Una giusta riflessione Fabio sviluppa anche sul modulo di gioco che utilizza Domenico Tedesco («Non ho capito quale sia il gioco del Bologna. Spero serva solo altro tempo per abituarsi a cose diverse da Motta e Italiano. Per ora vedo solo molta confusione e poche idee, non è chiaro che tipo di gioco si voglia fare. Ad esempio, davanti sono arrivate due torri, ma a Brighton non ho visto un cross in 90′».

Fabio Poli si sofferma sull’attacco e …Lucumi

Poli non si sottrae al giudizio fra il vecchio e il nuovo attacco:«Castro ci ha mostrato grandi cose, grinta, movimento, ma non tanti gol. Come numeri ne arrivano due che ne possono fare di più. Ma sono punte molto diverse per struttura fisica e modo di giocare. La squadra deve capire come innescarle».

Poi il pensiero di Fabio va a chi ha salutato la squadra in questi giorni (Freuler e Lucumi):«Difficile sostituirli, soprattutto Lucumi. Lascerà un grande vuoto e li serve un innesto importante, non uno per fare numero, se no saranno problemi. Lucumi era troppo importante, anche se faceva errori, che capitavano perchè la squadra si appoggiava su di lui».

Infine Poli rivolge un pensiero al “vecchio” Dall’Ara:«Speravo nel restyling, ma se non si può, ben venga lo stadio nuovo».

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