Face to Face – Bologna vs Verona: Italiano sfida il passato per la sesta vittoria

Tra meno di 24 ore il Bologna scenderà sul prato del Dall’Ara per tentare di mettere a segno la sesta vittoria consecutiva. Contro l’Hellas Verona, la sfida si gioca sul filo dei ricordi, ma anche delle prime volte: Vincenzo Italiano affronta Paolo Sammarco, un “quasi” compagno di squadra ai tempi del Chievo, domani avversario inedito in panchina.

Ma se il duello tra allenatori è una novità, non lo sono i colori dell’avversario: Italiano affronta il club con cui ha scritto la più importante delle pagine della sua storia da calciatore.

Italiano vs Sammarco: “quasi amici”

Sono passati esattamente trent’anni dal giorno in cui Italiano ha vestito per la prima volta la maglia dell’Hellas Verona. Appena diciannovenne, esordisce in Serie A proprio contro il Bologna al Dall’Ara: se è vero che la prima volta non si scorda mai, Vincenzo difficilmente si sarà dimenticato di quel 6-1 che i rossoblù gli hanno rifilato al debutto.

Da quel giorno passano 260 partite e 25 gol, poi nel 2007 si trasferisce ai concittadini del Chievo, squadra da cui è appena partito proprio Paolo Sammarco in direzione Sampdoria.

Bologna vs Hellas-Verona: i precedenti di Italiano

Se da calciatori si sono appena sfiorati, domani la 28° giornata di Serie A li metterà finalmente uno davanti all’altro, questa volta in giacca e cravatta. Italiano conosce molto bene la squadra di Sammarco: non è solo una questione di passato, soprattutto di numeri concreti. Il bilancio parla di 11 precedenti tra Italiano e l’Hellas Verona: 5 vittorie, 3 sconfitte e altrettanti pareggi a completare il quadro.

In particolare, gli ultimi due incontri hanno sorriso all’allenatore rossoblù. Il più recente risale al 15 gennaio, quando il Bologna ha battuto l’Hellas Verona per 3-2 in un frenetico botta e risposta al Bentegodi, mentre la vittoria precedente arrivava lo scorso anno in risposta al deludente 2-3 rifilato ai rossoblù in casa.

Per Paolo Sammarco, invece, sarà una gara del tutto inedita: non solo la prima contro Italiano, ma anche la prima contro il Bologna. Chi avrà la meglio?

