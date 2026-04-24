Fanta BFC – 34° Giornata: Bologna-Roma

Il Fantacalcio è ormai un fenomeno radicato nella cultura nazional popolare italiana. Lo hanno detto anche Immobile e Bernardeschi al momento della presentazione con la maglia del Bologna: “Fantacalcio? Un fenomeno che non capisco, qualcosa che non mi è mancato per niente”. Si gioca ogni tre giorni e le scelte di formazione tra dubbi, ballottaggi ed infortuni si fanno sempre più complicate.

In un’annata piena di impegni per i rossoblù, la rubrica FANTA BFC cerca di togliere ogni dubbio fantacalcistico.

Fanta BFC – La partita

Il Bologna torna a sfidare una motivatissima Roma, che avrà anche il dente avvelenato dopo la sconfitta nell’Euroderby. Il 4-5 totale maturato tra Dall’Ara e Olimpico, però, non deve ingannare: stavolta i giallorossi sono i favoriti e i più motivati. L’obiettivo è semplice, lottare per il miglior piazzamento possibile e, in questo senso, i ragazzi di Italiano sono un ostacolo.

La probabile formazione del Bologna

Quale sarà l’undici titolare scelto da mister Italiano? Di seguito, la probabile formazione:

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Lucumi, Heggem, Miranda; Ferguson, Freuler, Sohm; Orsolini, Castro, Rowe.

Ballottaggi: Ferguson-Moro 60-40%, Sohm-Pobega 60-40%, Zortea-Joao Mario 55-45%

Squalificati: –

Indisponibili: Skorupski (rientra alla 37ª), Bernardeschi (3 settimane), Casale (1 settimana), Dallinga (1 settimana)

Diffidati: Cambiaghi, Lucumi, Ravaglia

Fanta BFC – Chi schierare?

Rowe: Sembreremo ripetitivi, forse. Ma Jonny è il più tecnico tra i giocatori rossoblu nonché quello che, in questo periodo, sembra destinato ad emergere. Se lo avete scelto all’asta, ritenetevi fortunati e non lasciatevi sfuggire l’occasione.

Chi evitare?

Castro: Nelle ultime settimane ha giocato tanto, troppo. A Torino lo abbiamo già visto stanco e, fino al rientro di Dallinga, dovrà giocare con la bombola scarica. Difficile che possa incidere, anche se i tifosi si augurano il contrario.

La scommessa

Pobega: Un centrocampista grintoso, deciso e capace di muoversi per tutto il campo è ciò che fa al caso dei rossoblu contro la Roma. Non a caso, in Europa è stato fondamentale e, titolare o meno, potrebbe ottenere un buon voto anche domani.

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