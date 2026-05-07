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Fanta BFC – 36° Giornata: Napoli-Bologna

Chi schierare? Chi evitare? Chi è in ballottaggio? Quale sarà la formazione rossoblu contro i partenopei? Le risposte di Fanta BFC

Pubblicato

2 giorni fa

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Thijs Dallinga in azione in Bologna-Inter (© Damiano Fiorentini)
Thijs Dallinga in azione in Bologna-Inter (© Damiano Fiorentini x 1000cuorirossoblu)
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Il Fantacalcio è ormai un fenomeno radicato nella cultura nazional popolare italiana. Lo hanno detto anche Immobile e Bernardeschi al momento della presentazione con la maglia del Bologna: “Fantacalcio? Un fenomeno che non capisco, qualcosa che non mi è mancato per niente”. Si gioca ogni tre giorni e le scelte di formazione tra dubbi, ballottaggi ed infortuni si fanno sempre più complicate.
In un’annata piena di impegni per i rossoblù, la rubrica FANTA BFC cerca di togliere ogni dubbio fantacalcistico.

Per approfondire:

Fanta BFC – La partita

Nel monday night del Maradona, sicuramente poco influente per i rossoblu, i padroni di casa potranno conquistarsi ufficialmente un posto nella prossima UEFA Champions League. Manca solo la matematica, è vero, ma bisogna aspettarsi un Napoli ruggente. Sia perché l’ex San Paolo è uno stadio caldissimo, ma anche e soprattutto per smaltire la delusione per lo scudetto perso.

Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, e Antonio Conte, allenatore del Napoli

Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, e Antonio Conte, allenatore del Napoli (© Bologna FC e screenshot YouTube Napoli SSC)

La probabile formazione del Bologna

Quale sarà l’undici titolare scelto da mister Italiano? Di seguito, la probabile formazione:
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Lucumi, Heggem, Miranda; Moro, Freuler, Sohm; Bernardeschi, Castro, Rowe

Ballottaggi: Zortea-De Silvestri 60-40%, Lucumi-Heggem 60-40%, Rowe-Dominguez 60-40%, Castro-Dallinga 60-40%

Squalificati: –

Indisponibili: Casale, Cambiaghi e Joao Mario (stagione finita)

Diffidati: Cambiaghi, Lucumi, Ravaglia

Fanta BFC – Chi schierare?

Rowe: In un momento di difficoltà generale, sembra quasi che il gol possa uscire solo dai suoi piedi o dalle sue corse sulla fascia. Decisamente l’uomo più determinante della squadra, deve cercare di terminare la sete offensiva.

Chi evitare?

Ravaglia: L’attacco del Napoli ha tutto per fargli del male, e lo abbiamo visto anche in Supercoppa. Qualità, rapidità e un ottimo stato di forma sono le prerogative dei partenopei, che partono decisamente favoriti contro un Bologna più lento.

Federico Ravaglia durante Bologna-Salisburgo (© Bologna FC 1909)

Federico Ravaglia durante Bologna-Salisburgo (© Bologna FC 1909)

La scommessa

Dallinga: Dopo il grande gol all’andata, Thijs torna a disposizione di Italiano per fare la differenza. Magari non partirà da titolare, ma a partita in corso è la soluzione giusta: se siete adeguatamente coperti dategli una chance.

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