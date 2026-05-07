Bologna FC
Fanta BFC – 36° Giornata: Napoli-Bologna
Chi schierare? Chi evitare? Chi è in ballottaggio? Quale sarà la formazione rossoblu contro i partenopei? Le risposte di Fanta BFC
Il Fantacalcio è ormai un fenomeno radicato nella cultura nazional popolare italiana. Lo hanno detto anche Immobile e Bernardeschi al momento della presentazione con la maglia del Bologna: “Fantacalcio? Un fenomeno che non capisco, qualcosa che non mi è mancato per niente”. Si gioca ogni tre giorni e le scelte di formazione tra dubbi, ballottaggi ed infortuni si fanno sempre più complicate.
In un’annata piena di impegni per i rossoblù, la rubrica FANTA BFC cerca di togliere ogni dubbio fantacalcistico.
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