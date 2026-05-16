Fanta BFC – 37° Giornata: Atalanta-Bologna

Il Fantacalcio è ormai un fenomeno radicato nella cultura nazional popolare italiana. Lo hanno detto anche Immobile e Bernardeschi al momento della presentazione con la maglia del Bologna: “Fantacalcio? Un fenomeno che non capisco, qualcosa che non mi è mancato per niente”. Si gioca ogni tre giorni e le scelte di formazione tra dubbi, ballottaggi ed infortuni si fanno sempre più complicate.

In un’annata piena di impegni per i rossoblù, la rubrica FANTA BFC cerca di togliere ogni dubbio fantacalcistico.

Fanta BFC – La partita Le ultime speranze rossoblu di acciuffare un piazzamento europeo passano da Bergamo: l’Atalanta, uscita vittoriosa da San Siro, dovrà perdere con almeno tre gol di scarto per lasciare lo spiraglio ai sogni emiliani. La probabile formazione del Bologna Quale sarà l’undici titolare scelto da mister Italiano? Di seguito, la probabile formazione:

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Helland, Heggem, Miranda; Pobega, Freuler, Ferguson; Orsolini, Castro, Rowe Ballottaggi: Joao Mario-Zortea 60-40%, Pobega-Sohm 60-40%, Orsolini-Bernardeschi 60-40% Squalificati: Lucumi Indisponibili: Casale, Cambiaghi e Vitik Diffidati: Cambiaghi, Ravaglia Fanta BFC – Chi schierare? Orsolini: Dopo il gol dal dischetto a Napoli, ha tutte le possibilità per replicare anche a Bergamo. Serve la sua leadership per portare a casa il risultato e, di solito, in queste circostanze “bussa” sempre. Chi evitare Helland: Il centrale norvegese è in gran crescita ma, spesso e volentieri, i voti di Fantacalcio.it non gli rendono giustizia. In più, la Dea spingerà forte, reduce dalle tre reti contro il Milan di Allegri. Ci aspettiamo una buona partita, ma non è un giocatore “da Fanta”. La scommessa Pobega: Il centrocampista rossoblu ha qualche colpo nel cilindro, specialmente da fuori. Occhio ai bonus che potrebbe far piovere sul prato di Bergamo.

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