Bologna FC
Fanta BFC – 37° Giornata: Atalanta-Bologna
Chi schierare? Chi evitare? Chi è in ballottaggio? Quale sarà la formazione rossoblu contro i partenopei? Le risposte di Fanta BFC
Il Fantacalcio è ormai un fenomeno radicato nella cultura nazional popolare italiana. Lo hanno detto anche Immobile e Bernardeschi al momento della presentazione con la maglia del Bologna: “Fantacalcio? Un fenomeno che non capisco, qualcosa che non mi è mancato per niente”. Si gioca ogni tre giorni e le scelte di formazione tra dubbi, ballottaggi ed infortuni si fanno sempre più complicate.
In un’annata piena di impegni per i rossoblù, la rubrica FANTA BFC cerca di togliere ogni dubbio fantacalcistico.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook
Bologna FC2 giorni fa
Bologna, una speranza per l’Europa: ecco come può qualificarsi alla Conference League
Bologna FC2 giorni fa
Calciomercato Bologna, tesoretto Castro per finanziare le entrate
Bologna FC3 giorni fa
Futuro di Dallinga, importante infortunio per l’Atalanta e novità dalla Primavera: Bologna, le notizie del 13 maggio
Bologna FC12 ore fa
Calciomercato Bologna, Crescono le pretendenti per Freuler: il club valuta i possibili sostituiti
Bologna FC6 ore fa