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Fanta BFC – 37° Giornata: Atalanta-Bologna

Chi schierare? Chi evitare? Chi è in ballottaggio? Quale sarà la formazione rossoblu contro i partenopei? Le risposte di Fanta BFC

Pubblicato

9 minuti fa

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Castro festeggia il gol che poi verrà annullato in Bologna-Aston Villa (@Damiano Fiorentini)
Castro festeggia il gol che poi verrà annullato in Bologna-Aston Villa (@Damiano Fiorentini x 1000cuorirossoblu)
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Il Fantacalcio è ormai un fenomeno radicato nella cultura nazional popolare italiana. Lo hanno detto anche Immobile e Bernardeschi al momento della presentazione con la maglia del Bologna: “Fantacalcio? Un fenomeno che non capisco, qualcosa che non mi è mancato per niente”. Si gioca ogni tre giorni e le scelte di formazione tra dubbi, ballottaggi ed infortuni si fanno sempre più complicate.
In un’annata piena di impegni per i rossoblù, la rubrica FANTA BFC cerca di togliere ogni dubbio fantacalcistico.

Per approfondire:

Fanta BFC – La partita

Le ultime speranze rossoblu di acciuffare un piazzamento europeo passano da Bergamo: l’Atalanta, uscita vittoriosa da San Siro, dovrà perdere con almeno tre gol di scarto per lasciare lo spiraglio ai sogni emiliani.

La probabile formazione del Bologna

Quale sarà l’undici titolare scelto da mister Italiano? Di seguito, la probabile formazione:
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Helland, Heggem, Miranda; Pobega, Freuler, Ferguson; Orsolini, Castro, Rowe

Ballottaggi: Joao Mario-Zortea 60-40%, Pobega-Sohm 60-40%, Orsolini-Bernardeschi 60-40%

Squalificati: Lucumi

Jhon Lucumí durante Bologna-Pisa (4-0)

Jhon Lucumí durante Bologna-Pisa (© Damiano Fiorentini x 1000cuorirossoblu)

Indisponibili: Casale, Cambiaghi e Vitik

Diffidati: Cambiaghi, Ravaglia

Fanta BFC – Chi schierare?

Orsolini: Dopo il gol dal dischetto a Napoli, ha tutte le possibilità per replicare anche a Bergamo. Serve la sua leadership per portare a casa il risultato e, di solito, in queste circostanze “bussa” sempre.

Chi evitare

Helland: Il centrale norvegese è in gran crescita ma, spesso e volentieri, i voti di Fantacalcio.it non gli rendono giustizia. In più, la Dea spingerà forte, reduce dalle tre reti contro il Milan di Allegri. Ci aspettiamo una buona partita, ma non è un giocatore “da Fanta”.

Eivind Helland (© Damiano Fiorentini)

Eivind Helland e Federico Ravaglia durante un impegno casalingo di questo campionato (© Damiano Fiorentini x 1000cuorirossoblu)

La scommessa

Pobega: Il centrocampista rossoblu ha qualche colpo nel cilindro, specialmente da fuori. Occhio ai bonus che potrebbe far piovere sul prato di Bergamo.

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