Fanta BFC – 12° Giornata: Udinese-Bologna

Se pochi giorni fa abbiamo cercato di suggerire quali giocatori del Bologna potrebbero adattarsi meglio alle caratteristiche del gioco, ora è il momento di entrare nel dettaglio della prima giornata con una nuova rubrica: FANTA BFC.

La partita

Dopo la sosta di campionato riprendere lo smalto non è mai semplice. A Udine, però, il Bologna si presenta deciso a prolungare la striscia positiva che dura da dieci partite. Dopo l’ultima, il 2-0 interno contro il Napoli, i sogni Scudetto dei rossoblù hanno toccato il loro apice, e non vogliono fermarsi al Bluenergy Stadium. Ma i bianconeri di Runjaic non sono da sottovalutare tra le loro mura.

Probabile formazione

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro.

Ballottaggi: Orsolini-Bernardeschi 55-45%, Odgaard-Fabbian 55-45%, Vitik-Casale 60-40%

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Holm (rientra alla 13ª giornata), Freuler (rientra alla 15ª giornata), Skorupski (rientra alla 16ª giornata), Cambiaghi (rientra alla 13ª giornata), Rowe (rientra alla 13ª giornata)

Diffidati: Nessuno