Bologna FC
Fanta BFC – 12° Giornata: Udinese-Bologna
Chi schierare? Chi evitare? Chi è in ballottaggio? Quale sarà la formazione rossoblù a Udine? Le risposte di Fanta BFC
Il Fantacalcio è ormai un fenomeno radicato nella cultura nazional popolare italiana. Lo hanno detto anche Immobile e Bernardeschi al momento della presentazione in rossoblù: “Un fenomeno che non capisco, qualcosa che non mi è mancato per niente” ma per la gioia dei milioni di fantallenatori sparsi per tutto lo stivale, il momento delle aste è arrivato e quello di schierare la prima formazione anche.
La partita
Dopo la sosta di campionato riprendere lo smalto non è mai semplice. A Udine, però, il Bologna si presenta deciso a prolungare la striscia positiva che dura da dieci partite. Dopo l’ultima, il 2-0 interno contro il Napoli, i sogni Scudetto dei rossoblù hanno toccato il loro apice, e non vogliono fermarsi al Bluenergy Stadium. Ma i bianconeri di Runjaic non sono da sottovalutare tra le loro mura.
Probabile formazione
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro.
Ballottaggi: Orsolini-Bernardeschi 55-45%, Odgaard-Fabbian 55-45%, Vitik-Casale 60-40%
Squalificati: Nessuno
Indisponibili: Holm (rientra alla 13ª giornata), Freuler (rientra alla 15ª giornata), Skorupski (rientra alla 16ª giornata), Cambiaghi (rientra alla 13ª giornata), Rowe (rientra alla 13ª giornata)
Chi schierare
CASTRO: Contro il Napoli è rimasto in panchina per 90 minuti e durante la sosta è rimasto a Casteldebole. Per ripartire con il piede giusto, Italiano si affiderà al bomber argentino, alla ricerca del suo primo gol a Udine e chiamato a confermarsi dopo la doppietta di Parma.
ODGAARD: La sua fisicità e il suo tempismo perfetto negli inserimenti lo rendono una carta appetibile per contrastare una guardia rocciosa come quella bianconera. Non trova la via della rete dal 23 ottobre contro il FCSB: è arrivato il momento di interrompere il digiuno.
Chi evitare
VITIK: Come di consueto al rientro dal ritiro con la nazionale, Italiano dovrebbe far riposare Lucumí e concedere una maglia da titolare al centrale ceco. L’ultima presenza con i rossoblù risale al Bologna-Torino del 29 ottobre. Ritrovare fiducia non sarà facile contro avversari come Zaniolo e Atta.
La scommessa
DOMÍNGUEZ: Complici gli infortuni di Cambiaghi e Rowe, l’argentino con ogni probabilità partirà dal primo minuto per la prima volta in stagione. La prima occasione per lasciare il segno e conquistare minutaggio per i prossimi impegni: vietato sbagliare.
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook