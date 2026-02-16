Bernardeschi post Torino-Bologna (1-2): «Castro? Un centravanti di altissimo livello»

Quello di ieri pomeriggio è un Bologna che torna a sorridere, finalmente, con la bella vittoria sul Torino per 2-1 che scaccia, almeno per un po’, le ombre di una fase che è parsa le Fosse delle Marianne per i rossoblù. A differenza di altre occasioni nella rosa schierata da Italiano fioccano le sufficienze, ma c’è anche chi, per quanto offerto in campo con passione e abnegazione, merita un voto ben più alto del “canonico” 6. Federico Bernardeschi è tornato, prova di questo è la convincente prestazione torinese, con trentaduenne di Carrara (che spegne proprio oggi le candeline, auguri!) che ha spinto fino all’ultimo istante, pur non trovando il gol ma mettendo a referto il preziosissimo assist per Castro che è valso, alla fine della fiera, la vittoria.

Le parole di Federico Bernardeschi post Torino-Bologna

A fine partita l’attaccante si è concesso per un rapido commento, particolarmente soddisfatto, visto il risultato finale del tabellone allo stadio Gran Torino. «É una vittoria importantissima – ha esordito Bernardeschi nel postgara – che fa morale in vista di giovedì, quando andremo a giocare con Brann. Pur nelle difficoltà abbiamo giocato una grande partita, e anche se dobbiamo migliorare nella fase di gestione complessiva, il gol a mio avviso gliel’abbiamo regalato. Questo genere di disattenzioni dobbiamo eliminarle».

Tra lui e Castro è evidente una particolare sinergia in campo. «A Castro dico tutti i giorni che è un centravanti di grandissime potenzialità e sono contento per lui. Ci capiamo bene, quel movimento lo fa spesso e gli piace, infatti ha fatto un grandissimo gol. In generale però abbiamo meritato tutti gli applausi, mettendo in campo l’atteggiamento che serviva per portare a casa una partita del genere» ha concluso il Numero 10 Bernardeschi, oggi in vena di ulteriori festeggiamenti, oltre a quelli per la vittoria.

Fonte: Stadio

