Femminile, Bologna-Fiorentina 3-5 d.c.r: le rossoblù escono dalla Coppa Italia a testa alta

Ultima partita del 2025 per il Bologna femminile, che nel primo pomeriggio è stato impegnato contro la Fiorentina negli Ottavi di Coppa Italia: le rossoblù sono uscite sconfitte ai rigori contro la Viola, squadra militante in Serie A. Matteo Pachera e le sue ragazze, di conseguenza, sono eliminate dal trofeo nazionale nonostante la prestazione di grande carattere.

La partita – Lotta testa a testa tra Bologna femminile e Fiorentina in Coppa Italia: la Viola si aggiudica il match ai rigori

La partita del Bonarelli di Granarolo Emilia è apparsa fin da subito molto combattuta: le padrone di casa hanno dimostrato un gioco di alto livello nonostante la differenza di categoria con le colleghe viola. Ciononostante, sono state proprio le ospiti a sbloccare il risultato nel primo tempo grazie a Katla Tryggvadottir: il missile della centrocampista islandese si è insaccato all’incrocio dei pali, là dove Lauria non poteva arrivare.

La reazione delle felsinee, però, è arrivata nella ripresa: Fracaros ha siglato la rete del meritato pareggio, rimandando così ai supplementari l’epilogo del match. Nonostante il tempo aggiuntivo, il risultato non si è mosso dall’1-1: si decide tutto ai rigori. A questo punto le gigliate hanno fatto valere la maggiore esperienza, avendo la meglio per 5 a 3 e passando il turno. Le ragazze di mister Pachera sono eliminate dal trofeo nazionale.

Tuttavia, non tutto il male vien per nuocere: ora il Bologna potrà concentrarsi maggiormente sul campionato, che tornerà il 18 gennaio con la tredicesima giornata. Le felsinee sono scivolate in quarta posizione a causa dell’ultima sconfitta subita contro il Cesena, con la vetta che dista ora 8 punti.

