Bologna FCCalcio femminile
Femminile, Fruzzetti e la polemica sugli arbitri: «Così non è più calcio»
Il responsabile del settore femminile rossoblù torna sul rigore non assegnato contro il Brescia e denuncia una serie di episodi sfavorevoli: «Non chiediamo favori, ma equità».
Il pareggio contro il Brescia ha lasciato al Bologna Femminile più di un semplice rammarico per i due punti mancati. A far discutere è soprattutto il rigore non concesso nei minuti finali, in seguito a un doppio tocco di mano in area da parte di una giocatrice avversaria. Un episodio che ha riacceso il malcontento della società rossoblù nei confronti di una serie di decisioni arbitrali ritenute penalizzanti. A intervenire è Gianni Fruzzetti, responsabile del settore femminile del Bologna, che torna sull’accaduto e allarga il discorso anche ad altri episodi delle ultime stagioni. Nessuna richiesta di trattamenti di favore, ma una presa di posizione precisa: il Bologna vuole essere tutelato.
Rigore negato, Fruzzetti non ci sta: «Episodio evidente»
Come riportato da “Più Stadio” nell’articolo di Davide Centonze, il primo punto affrontato da Fruzzetti riguarda proprio quanto accaduto domenica, quando, a cinque minuti dal novantesimo e sul risultato di 1-1, il Bologna si è visto negare un calcio di rigore per un fallo di mano nell’area del Brescia.
«La dinamica è sotto gli occhi di tutti. La giocatrice avversaria interviene due volte con la mano destra sul pallone: il primo contatto può anche essere considerato involontario, ma nel secondo se lo sistema chiaramente per impedire a Di Luzio di raggiungerlo e prepararsi poi al rinvio. Credo che ci siano pochi dubbi su quanto successo».
Una decisione difficile da comprendere, soprattutto considerando la posizione del direttore di gara. Alla domanda su un eventuale errore di valutazione dovuto alla visuale, Fruzzetti risponde: «Non saprei indicare una ragione. L’arbitro mi sembrava abbastanza vicino all’azione, così come gli assistenti. Davanti a un’avversaria che controlla il pallone con le mani senza che venga fischiato nulla, cosa dovremmo pensare? E la cosa che pesa maggiormente è che non siamo davanti a un caso isolato».
Gli episodi arbitrali che alimentano il malcontento rossoblù
Il responsabile del settore femminile allarga quindi il discorso ad altre situazioni che, nel corso del tempo, avrebbero penalizzato la formazione rossoblù. Tra queste c’è l’episodio della gara contro il Cesena, quando Arcangeli sarebbe stata spinta alle spalle all’interno dell’area senza che venisse assegnato il calcio di rigore.
Ma non è l’unico precedente ricordato da Fruzzetti. Nel suo elenco trova spazio anche la rete annullata a Battelani durante la trasferta contro la RES Donna Roma, in seguito a un presunto fallo di mano della centrocampista, che secondo il dirigente aveva invece controllato il pallone tra spalla e petto.
«In quella circostanza posso anche comprendere l’errore del direttore di gara, perché aveva diverse giocatrici davanti e non poteva vedere chiaramente. L’assistente, però, si trovava in una posizione migliore e avrebbe potuto aiutarlo, cosa che purtroppo non è avvenuta. E potrei citare ancora tante altre situazioni simili verificatesi negli ultimi anni».
Una serie di decisioni che, secondo Fruzzetti, non trova una spiegazione precisa: «Non riesco a capire il motivo. Ho piuttosto la sensazione che non venga utilizzato lo stesso metro di giudizio. Già nella passata stagione abbiamo dovuto fare i conti con diversi episodi del genere, ma in questa annata la situazione è persino peggiorata. Quando gli errori a sfavore diventano così frequenti, arriva inevitabilmente il momento di far sentire la propria voce».
La richiesta del Bologna: «Vogliamo arbitraggi imparziali»
Fruzzetti tiene però a chiarire quale sia la posizione della società. Il Bologna non pretende agevolazioni, ma chiede che le partite vengano dirette con criteri uniformi e senza disparità di trattamento.
«Non vogliamo certamente ricevere favori. Quello che chiediamo è semplicemente di avere arbitraggi corretti, di essere messi nelle condizioni di giocare alla pari e di poter contare su una tutela adeguata. Vorremmo anche che, quando si verificano determinati episodi, qualcuno si assumesse le proprie responsabilità. Non è possibile che ogni partita venga gestita con un metro completamente diverso».
A sostegno della propria posizione, il dirigente richiama anche la gara contro il Frosinone, nella quale, secondo il suo giudizio, il metro arbitrale sarebbe stato particolarmente permissivo nei confronti dei falli commessi dalle avversarie.
«In alcune occasioni vengono sanzionati praticamente tutti i contatti, con falli e ammonizioni. In altre, come contro il Frosinone, sembra invece che tutto sia consentito. Abbiamo subito tantissimi falli nel primo tempo e l’unico cartellino giallo è arrivato soltanto successivamente».
Dopo il mancato rigore contro il Brescia, Fruzzetti non ha cercato un confronto con la terna arbitrale: «Non vado mai a discutere con gli arbitri al termine delle partite. In quel momento gli animi sono ancora troppo accesi e non credo che serva a qualcosa. Questo, però, non significa che la situazione possa continuare senza che nessuno intervenga. Una società che sta portando avanti un progetto serio e ambisce a vincere il campionato non può ritrovarsi così spesso a fare i conti con decisioni sfavorevoli. Non chiediamo di essere favoriti, ma di essere rispettati e tutelati».
Il livello arbitrale e i precedenti: «Nessun rigore a favore da gennaio 2025»
Sulla qualità della classe arbitrale, Fruzzetti preferisce non esprimere un giudizio generale, ma ritiene che sia necessario un maggiore senso di responsabilità quando si verificano situazioni controverse, soprattutto se ripetute nel tempo.
Il dato che porta all’attenzione è significativo: il Bologna non riceve un calcio di rigore a favore dal gennaio 2025, quindi da quasi due anni.
«Non so dire se il livello sia troppo basso, ma credo che qualcuno debba rispondere di determinate decisioni, soprattutto quando non si tratta di episodi isolati. Il Bologna ha subito troppi torti e non ottiene un rigore da gennaio 2025».
Nel suo intervento Fruzzetti ricorda anche quanto accaduto all’inizio dell’attuale stagione durante la trasferta di Catania. La squadra si era trovata a giocare su un terreno di gioco in condizioni fatiscenti, che a suo giudizio rendevano praticamente impossibile disputare regolarmente la partita. In quell’occasione le rossoblù avevano conquistato soltanto un punto. La società aveva poi segnalato la situazione alla Federazione, ottenendo successivamente un miglioramento delle condizioni del campo.
«Abbiamo fatto presente il problema e adesso la situazione è stata sistemata. Resta il fatto che, nel frattempo, noi abbiamo subito un danno».
Leandri confermato: «Con lui c’è piena sintonia»
Nonostante le difficoltà incontrate finora, Fruzzetti non intende mettere in discussione il lavoro della squadra e dello staff tecnico. Il Bologna, secondo il dirigente, ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato rispetto a quanto prodotto sul campo, ma questo non cambia la fiducia riposta nelle giocatrici.
«Fino a questo momento le cose non sono andate nella direzione sperata. Abbiamo creato tanto senza riuscire a ottenere risultati proporzionati al nostro gioco. Non posso però rimproverare nulla alle ragazze. È vero, ci sono stati anche errori importanti, sia in fase offensiva sia in quella difensiva, ma continuiamo ad avere fiducia in tutte loro».
Nessun dubbio, dunque, anche sulla posizione di mister Leandri, che non è in discussione. La società ha intenzione di proseguire il percorso intrapreso con l’allenatore, senza lasciarsi condizionare dalle difficoltà di questo avvio.
«Abbiamo cominciato insieme un progetto che guarda al lungo periodo e non abbiamo intenzione di interromperlo dopo così poco tempo. La nostra è una società che non cambia continuamente guida tecnica: nella nostra storia c’è stato un solo esonero. Con Leandri c’è piena sintonia».
Fruzzetti conclude ribadendo la fiducia nel lavoro quotidiano dell’allenatore e del gruppo: «So come si comporta la squadra in campo, conosco il lavoro che viene svolto durante gli allenamenti e vedo quanto impegno viene messo anche nelle partite. Per noi questi sono elementi sufficienti per continuare il percorso con convinzione».
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