Una serie di decisioni che, secondo Fruzzetti, non trova una spiegazione precisa: «Non riesco a capire il motivo. Ho piuttosto la sensazione che non venga utilizzato lo stesso metro di giudizio. Già nella passata stagione abbiamo dovuto fare i conti con diversi episodi del genere, ma in questa annata la situazione è persino peggiorata. Quando gli errori a sfavore diventano così frequenti, arriva inevitabilmente il momento di far sentire la propria voce».

Fruzzetti tiene però a chiarire quale sia la posizione della società. Il Bologna non pretende agevolazioni, ma chiede che le partite vengano dirette con criteri uniformi e senza disparità di trattamento.

«Non vogliamo certamente ricevere favori. Quello che chiediamo è semplicemente di avere arbitraggi corretti, di essere messi nelle condizioni di giocare alla pari e di poter contare su una tutela adeguata. Vorremmo anche che, quando si verificano determinati episodi, qualcuno si assumesse le proprie responsabilità. Non è possibile che ogni partita venga gestita con un metro completamente diverso».

A sostegno della propria posizione, il dirigente richiama anche la gara contro il Frosinone, nella quale, secondo il suo giudizio, il metro arbitrale sarebbe stato particolarmente permissivo nei confronti dei falli commessi dalle avversarie.

«In alcune occasioni vengono sanzionati praticamente tutti i contatti, con falli e ammonizioni. In altre, come contro il Frosinone, sembra invece che tutto sia consentito. Abbiamo subito tantissimi falli nel primo tempo e l’unico cartellino giallo è arrivato soltanto successivamente».

Dopo il mancato rigore contro il Brescia, Fruzzetti non ha cercato un confronto con la terna arbitrale: «Non vado mai a discutere con gli arbitri al termine delle partite. In quel momento gli animi sono ancora troppo accesi e non credo che serva a qualcosa. Questo, però, non significa che la situazione possa continuare senza che nessuno intervenga. Una società che sta portando avanti un progetto serio e ambisce a vincere il campionato non può ritrovarsi così spesso a fare i conti con decisioni sfavorevoli. Non chiediamo di essere favoriti, ma di essere rispettati e tutelati».

Il livello arbitrale e i precedenti: «Nessun rigore a favore da gennaio 2025»

Sulla qualità della classe arbitrale, Fruzzetti preferisce non esprimere un giudizio generale, ma ritiene che sia necessario un maggiore senso di responsabilità quando si verificano situazioni controverse, soprattutto se ripetute nel tempo. Il dato che porta all’attenzione è significativo: il Bologna non riceve un calcio di rigore a favore dal gennaio 2025, quindi da quasi due anni. «Non so dire se il livello sia troppo basso, ma credo che qualcuno debba rispondere di determinate decisioni, soprattutto quando non si tratta di episodi isolati. Il Bologna ha subito troppi torti e non ottiene un rigore da gennaio 2025».

Nel suo intervento Fruzzetti ricorda anche quanto accaduto all’inizio dell’attuale stagione durante la trasferta di Catania. La squadra si era trovata a giocare su un terreno di gioco in condizioni fatiscenti, che a suo giudizio rendevano praticamente impossibile disputare regolarmente la partita. In quell’occasione le rossoblù avevano conquistato soltanto un punto. La società aveva poi segnalato la situazione alla Federazione, ottenendo successivamente un miglioramento delle condizioni del campo. «Abbiamo fatto presente il problema e adesso la situazione è stata sistemata. Resta il fatto che, nel frattempo, noi abbiamo subito un danno». Leandri confermato: «Con lui c’è piena sintonia» Nonostante le difficoltà incontrate finora, Fruzzetti non intende mettere in discussione il lavoro della squadra e dello staff tecnico. Il Bologna, secondo il dirigente, ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato rispetto a quanto prodotto sul campo, ma questo non cambia la fiducia riposta nelle giocatrici.

«Fino a questo momento le cose non sono andate nella direzione sperata. Abbiamo creato tanto senza riuscire a ottenere risultati proporzionati al nostro gioco. Non posso però rimproverare nulla alle ragazze. È vero, ci sono stati anche errori importanti, sia in fase offensiva sia in quella difensiva, ma continuiamo ad avere fiducia in tutte loro». Nessun dubbio, dunque, anche sulla posizione di mister Leandri, che non è in discussione. La società ha intenzione di proseguire il percorso intrapreso con l’allenatore, senza lasciarsi condizionare dalle difficoltà di questo avvio. «Abbiamo cominciato insieme un progetto che guarda al lungo periodo e non abbiamo intenzione di interromperlo dopo così poco tempo. La nostra è una società che non cambia continuamente guida tecnica: nella nostra storia c’è stato un solo esonero. Con Leandri c’è piena sintonia».