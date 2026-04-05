Ferguson trascinato nell’Abisso

Una partita iniziata in sesta grazie alle reti di Joao Mario – abbastanza fortuita – e Jonathan Rowe – nata dai movimenti intelligenti dell’inglese per muovere la difesa avversaria – e terminata in retromarcia con l’espulsione di Lewis Ferguson. Addirittura, Italiano l’aveva lasciato in panchina per permettergli di recuperare la miglior condizione in vista dell’andata dei quarti di Europa League contro l’Aston Villa. E, invece, questo cartellino rosso – frutto di un errore clamoroso da parte dell’arbitro Abisso – rischia di impensierire lo scozzese in vista di una delle sfide più importanti della stagione.

Bologna, cartellino rosso per Ferguson: errore di Abisso

Forse l’umore non era un granché dopo le due sconfitte – amichevoli – nell’ultima sosta per le Nazionali contro Giappone e Costa D’Avorio. Sicuramente, dopo quanto successo allo Zini non è migliorato. Ferguson è subentrato al 78′ al posto di Sohm con il compito di garantire equilibrio e proteggere il risultato dagli attacchi grigiorossi. Poi, il rigore trasformato da Bonazzoli al 91′ ha riacceso gli animi, in tutti i sensi.

3′ dopo, Maleh viene espulso per una gomitata a Zortea, seguito da un faccia a faccia tra Ferguson e Payero; quest’ultimo simula una gomitata e Abisso abocca: ammonizione a entrambi, con lo scozzese che viene mandato negli spogliatoi anzitempo per doppio giallo. Alla fine, la squadra di Italiano ha conquistato i tre punti, ma non tutti in panchina sembravano così felici. Italiano su tutti.

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