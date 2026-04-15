Festa con sorpresa per Freuler? Emery è avvisato

Probabilmente Remo Freuler avrà già spento le candeline al termine della seduta odierna a Casteldebole: oggi il centrocampista svizzero ha compiuto 34 anni, e il desiderio che avrà espresso davanti alla torta è quello che tutto il popolo rossoblù sta pensando da giovedì scorso: realizzare la clamorosa rimonta al Villa Park. Uno stadio che una squadra italiana non riesce a saccheggiare dal 1983.

A guidare il Bologna ci sarà proprio Remo, che nella sua carriera non ha mai disputato una semifinale europea, neanche con la maglia dell’Atalanta. Questa volta l’obiettivo appare lontano, ma un navigatore esperto come lui sa destreggiarsi anche nelle acque più agitate. Domani, al Villa Park, servirà il solito leader a indicare la via. E chi meglio di Freuler, con tutta la saggezza dei suoi 34 anni, può interpretare quel ruolo.

Verso Aston Villa-Bologna, Freuler e il suo desiderio

Sembra un paradosso ma stiamo eleggendo come leader principale uno che non ha mai raggiunto una semifinale europea. Eh sì, Freuler non è riuscito a centrare tale obiettivo neanche ai tempi dell’Atalanta: in UCL ci è andato vicino nel 2019/20, quando è uscito contro il PSG di Neymar; in EL, invece, l’ultimo tentativo nel 2022 contro il Lipsia di Nkunku, con l’ex Milan che, alla fine del doppio incontro, ha staccato il pass per la semifinale.

Ovviamente, non stiamo dicendo che Freuler non sia un elemento a cui aggrapparsi. Anche senza fascia di capitano – la indosserò Ferguson – il classe 1992 rimane uno degli elementi con più esperienza del gruppo, che conosce la magia di certe notti europee: «A Birmingham andremo con un atteggiamento positivo, nonostante il risultato dell’andata» ha dichiarato Freuler nel post-partita contro il Lecce «Proveremo a imporre il nostro gioco e sono sicuro che il successo in campionato ci darà qualcosa in più a livello di morale, anche perché stiamo bene fisicamente e stiamo giocando meglio. Dobbiamo crederci fino in fondo».

Reduce dal gol che ha aperto proprio l’ultima giornata contro i giallorossi, chissà che non possa ripetersi anche contro l’Aston Villa. Il suo ultimo gol europeo, d’altronde, è arrivato sempre contro una squadra di Emery: il 14 settembre 2021, è stato lo svizzero ad aprire il match dell’Estadio de la Ceramica contro il Villareal, valido per il gruppo F di Champions League. Domani è l’occasione perfetta per spezzare il digiuno europeo. E trasformare quel desiderio, suo e dei tifosi, in un’altra notte da ricordare.

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