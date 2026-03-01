<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Il ritorno del play-off di Europa League tra Bologna e Brann finisce con il medesimo risultato dell’andata, con i rossoblù che vincono 1-0 e si qualificano quindi per gli ottavi di finale di Europa League dove, purtroppo, affronteranno la Roma, l’altra italiana presente nelle competizione.

Parte meglio il Brann, che mette in seria difficoltà i padroni di casa che si devono affidare al miglior Skorupski che salva in almeno due occasioni il risultato. Poi l’espulsione di Sorensen spezza l’incantesimo.

Il Bologna prende campo e iniziativa e riesce a segnare con Joao Mario. In effetti l’incantesimo si spezza ma non del tutto, visto che ancora una volta gli uomini di Italiano sono poi capaci di gettare al vento almeno tre nitide occasioni per arrotondare il bottino. Col Brann finisce bene, ma altre volte, sprecare così tanto potrebbe essere deleterio.

Il fotoracconto di Bologna-Brann 1-0

E così il Bologna avanza in Europa League, approdando agli ottavi di finale, cosa che non avveniva dagli anni ’90. La rete di Joao Mario, la prima di un portoghese con la maglia del BFC, la bella prova di Rowe, Skorupski, e la continuità che sta prendendo Vitik, sono piccoli tasselli importanti in vista della Roma.

Ecco quindi il nostro “fotoracconto”, uno slideshow (in apertura di articolo) con alcuni scatti della partita Bologna-Brann 0-1 ad opera di Damiano Fiorentini.

