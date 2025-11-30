Freddo fuori, caldo dentro: il Dall’Ara non dorme mai

Fort Dall’Ara non delude mai. Nonostante il freddo e il gelo, fa sentire sempre il suo calore ai giocatori di casa, senza smettere di cantare e incitare neppure per un secondo. Lo abbiamo visto con Orso, in difficoltà prima del gol, e Zortea: contro il Salisburgo, i ragazzi di Italiano hanno fatto tanto affidamento sul pubblico. E che novità, direte voi. Perché ormai è sempre di più così, ogni santo match. E, pure quando i biglietti venduti sono stati 23.000 (giovedì) o 24.000 (come accadrà lunedì), il supporto non è mai calato. Udinese – Bologna (© Bologna FC)

Una coppa per pochi

Di sicuro, l’orario e la data delle ultime uscite, Salisburgo e Cremonese, non hanno aiutato a riempire appieno lo stadio. Però i numeri registrati sono stati comunque ottimi, tutto sommato. Il vero calo, ma non bisogna stupirsi neppure qui, arriverà in occasione della sfida contro il Parma di Coppa Italia. Se il giovedì alle 21 è un orario difficile, figuratevi le 18: per ora soltanto 8.000 persone, tagliando più tagliando meno, si sono assicurate un posto sugli spalti. Aumenteranno? Probabilmente sì. Ma non abbastanza da mantenere le ottime medie a cui il tifo rossoblu ci ha abituato. Amen.

Fonte: il Resto del Carlino, Massimo Vitali

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook