Genoa-Bologna, dove vederla: Sky, NOW, DAZN o Mediaset? Canale tv, diretta, streaming, probabili formazioni

Un pareggio con il Celtic che lascia l’amaro in bocca per quanto creato, anche se arrivato con una rimonta da doppio svantaggio. I Rossoblù devo già guardare avanti: domenica pomeriggio, alle ore 15, dallo stadio “Luigi Ferraris” di Genova sarà tempo di Genoa-Bologna, gara valida per la 22esima giornata di Serie A. Una Serie A nella quale il Bologna vuole tornare quanto prima a brillare, dopo un periodo di appannamento che non sembra ancora totalmente alle spalle. Sull’altra sponda, il Genoa di Daniele De Rossi è alla ricerca di punti fondamentali per la propria rincorsa.

Genoa-Bologna: data, orario, luogo e dove vederla

Competizione: Serie A, 22^ giornata;

Partita: Genoa-Bologna;

Data: domenica 25 gennaio 2026;

Orario: 15:00;

Luogo: Stadio Luigi Ferraris, Genova;

Canale TV: Zona DAZN 215 su Sky;

Piattaforma streaming: DAZN.

Le probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Casale, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

A che punto siamo?

Come detto nel paragrafo iniziale, il Bologna è reduce dal pareggio nella serata di ieri per 2-2 contro il Celtic. La gioia, per i Rossoblù, è quella di aver matematicamente raggiunto i play-off di Europa League, potendo così continuare il proprio percorso oltre i confini anche dopo la League Phase. Diversa, invece, la situazione in Serie A: dopo una vittoria nel turno di recupero della scorsa settimana contro il Verona, è arrivata la sconfitta contro la Fiorentina di domenica scorsa.

Di fronte ci sarà il Genoa di Daniele De Rossi, reduce invece da un pareggio a reti bianche nel lunch match sempre di domenica scorsa contro il Parma. Il Grifone non perde da quasi un mese, e sembra aver rimesso la stagione sui binari giusti, anche se ogni punto conta per allontanarsi sempre di più dalle zone calde. Davanti al proprio pubblico, l’occasione è ancor più importante.

