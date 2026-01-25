Genoa-Bologna: Skorupski si tiene stretto il posto da titolare

Dopo la gara di giovedì contro il Celtic, quest’oggi alle 15 il Bologna torna a giocare in campionato. Ad attendere i rossoblù c’è il Genoa di De Rossi alla ricerca di punti preziosi per la classifica. Alla ricerca di punti e conferme è anche Vincenzo Italiano che deve cercare di risvegliare una squadra nell’ultimo periodo fin troppo spenta.

Genoa-Bologna: il Grifone il bersaglio preferito di Orsolini

Nella gara di andata, giocata al Dall’Ara il 20 settembre, fu Orsolini a decidere il risultato. Il Bologna infatti, riuscì ad ottenere la vittoria grazie ad un calcio di rigore assegnato nel recupero che chiuse la gara sul 2-1. Orsolini, che proprio ieri ha festeggiato i suoi 29 anni, vuole essere incisivo anche quest’oggi. Con il gol a Verona, l’esterno ha raggiunto la doppia cifra e il Grifone è forse il suo bersaglio preferito essendo andato in gol in tutti e tre gli ultimi incroci con il Genoa.

Quest’oggi però, Orsolini ha un avversario con cui contendersi il posto da titolare. Bernardeschi è infatti tornato tra i convocati dopo l’infortunio alla clavicola dell’11 dicembre a Vigo, e dovrà accumulare minuti per poter tornare alla condizione perfetta.

A sinistra una maglia per tre

Anche a sinistra trionfa l’abbondanza. Dopo il gol contro il Celtic, Rowe splende di una luce nuova. Se l’attaccante inglese imparerà a mettere il suo talento al servizio della squadra, potrà essere lui il vero acquisto del girone di ritorno.

Per il posto da titolare però, dovrà duellare con Cambiaghi e Dominguez, con l’argentino ufficialmente ritirato dal mercato e su cui Italiano vuole ancora scommettere. Sulla trequarti ci sarà di nuovo Odgaard mentre a guidare l’attacco sarà Castro, se guarito dalla febbre.

Genoa-Bologna: Skorupski torna titolare, Lykogiannis scelta obbligata

Tra i pali ci sarà di nuovo Skorupski. L’errore contro il Celtic è stato pesante, ma per Italiano il polacco è una certezza e conseguentemente vuole che torni alla condizione ottimale il prima possibile.

A destra è ballottaggio tra Holm e Zortea, mentre a sinistra Lykogiannis è una scelta obbligata a causa della squalifica di Miranda. In mezzo, Vitik recuperato può fare coppia con Heggem, ma non è escluso anche Casale al fine di dare fiato al norvegese. A gara in corso inoltre, potrebbe debuttare in rossoblù Helland. A centrocampo dovrebbe tornare Freuler, con al suo fianco Moro, in vantaggio su Pobega e Ferguson.

