Genoa-Bologna: Skorupski si tiene stretto il posto da titolare
La probabile formazione rossoblù nella gara di oggi contro il Genoa che si giocherà alle ore 15 allo Stadio Luigi Ferraris.
Dopo la gara di giovedì contro il Celtic, quest’oggi alle 15 il Bologna torna a giocare in campionato. Ad attendere i rossoblù c’è il Genoa di De Rossi alla ricerca di punti preziosi per la classifica. Alla ricerca di punti e conferme è anche Vincenzo Italiano che deve cercare di risvegliare una squadra nell’ultimo periodo fin troppo spenta.
Genoa-Bologna: il Grifone il bersaglio preferito di Orsolini
Nella gara di andata, giocata al Dall’Ara il 20 settembre, fu Orsolini a decidere il risultato. Il Bologna infatti, riuscì ad ottenere la vittoria grazie ad un calcio di rigore assegnato nel recupero che chiuse la gara sul 2-1. Orsolini, che proprio ieri ha festeggiato i suoi 29 anni, vuole essere incisivo anche quest’oggi. Con il gol a Verona, l’esterno ha raggiunto la doppia cifra e il Grifone è forse il suo bersaglio preferito essendo andato in gol in tutti e tre gli ultimi incroci con il Genoa.
Quest’oggi però, Orsolini ha un avversario con cui contendersi il posto da titolare. Bernardeschi è infatti tornato tra i convocati dopo l’infortunio alla clavicola dell’11 dicembre a Vigo, e dovrà accumulare minuti per poter tornare alla condizione perfetta.
A sinistra una maglia per tre
Anche a sinistra trionfa l’abbondanza. Dopo il gol contro il Celtic, Rowe splende di una luce nuova. Se l’attaccante inglese imparerà a mettere il suo talento al servizio della squadra, potrà essere lui il vero acquisto del girone di ritorno.
Per il posto da titolare però, dovrà duellare con Cambiaghi e Dominguez, con l’argentino ufficialmente ritirato dal mercato e su cui Italiano vuole ancora scommettere. Sulla trequarti ci sarà di nuovo Odgaard mentre a guidare l’attacco sarà Castro, se guarito dalla febbre.
Genoa-Bologna: Skorupski torna titolare, Lykogiannis scelta obbligata
Tra i pali ci sarà di nuovo Skorupski. L’errore contro il Celtic è stato pesante, ma per Italiano il polacco è una certezza e conseguentemente vuole che torni alla condizione ottimale il prima possibile.
A destra è ballottaggio tra Holm e Zortea, mentre a sinistra Lykogiannis è una scelta obbligata a causa della squalifica di Miranda. In mezzo, Vitik recuperato può fare coppia con Heggem, ma non è escluso anche Casale al fine di dare fiato al norvegese. A gara in corso inoltre, potrebbe debuttare in rossoblù Helland. A centrocampo dovrebbe tornare Freuler, con al suo fianco Moro, in vantaggio su Pobega e Ferguson.
