Raimondo e Amey, il Genoa bussa alla porta: cosa è cambiato da quel debutto da titolari in Serie A

Domani, alle 15, Genoa e Frosinone si affronteranno al Ferraris, in una sfida che avrà un significato particolare per due giovani calciatori di proprietà rossoblù. Antonio Raimondo e Wisdom Amey ritroveranno infatti sulla propria strada un avversario legato a uno dei primi capitoli delle rispettive carriere: proprio contro il Genoa, con la maglia del Bologna, entrambi hanno mosso passi importanti verso il calcio dei grandi. Il primo vero assaggio del massimo campionato dal primo minuto.

Raimondo e Amey, quel Bologna-Genoa speciale

Bisogna tornare al 21 maggio 2022, ultima giornata di campionato. Il Bologna di Sinisa Mihajlovic aveva già raggiunto la salvezza e, senza obiettivi di classifica ancora da inseguire, il tecnico serbo decise di dare spazio ad alcuni dei giovani cresciuti nel vivaio.

Tra questi c’erano Amey e Raimondo. Il difensore, appena sedicenne, partì titolare nella linea a tre insieme a Binks e Bonifazi, rimanendo in campo per 72 minuti. L’attaccante classe 2004, invece, iniziò la partita al fianco di Barrow e giocò fino al 75′. Il Bologna vinse 1-0 grazie alla rete del gambiano.

Il debutto in Serie A e il record di Amey

Per entrambi, però, quella non era stata la prima apparizione assoluta in Serie A. Raimondo aveva già debuttato nel finale di Verona-Bologna del 17 maggio 2021: appena un minuto, sufficiente però per entrare nella storia e nella memoria personale del centravanti, allora ancora minorenne.

Ancora più precoce era stato il primo passo di Amey. Il 12 maggio 2021, al Dall’Ara contro il Genoa, Mihajlovic lo mandò in campo all’88’. Aveva appena 15 anni e 277 giorni, diventando in quel momento il più giovane calciatore di sempre a scendere in campo in Serie A. Un primato poi superato da Camarda nel 2023.

Raimondo e Amey contro il Genoa: quattro anni dopo, la sfida si ripete

Da quei primi minuti sono trascorsi quattro anni e le strade dei due ragazzi hanno continuato a incrociarsi lontano da Bologna. Raimondo ha trovato continuità soprattutto in Serie B con la Ternana, ma è a Frosinone che qualcosa è davvero cambiato.

Nella passata stagione ha contribuito alla promozione in Serie A con 11 gol e l’inizio del nuovo campionato ha solamente confermato il momento positivo: quattro reti in tre giornate lo hanno immediatamente portato sotto i riflettori, alimentando anche i primi discorsi in ottica Nazionale.

Amey sta invece cercando il suo spazio nel Frosinone di Alvini. Il difensore ha disputato per intero la gara di Coppa Italia contro il Sassuolo, terminata con l’eliminazione ai rigori, e ha ritrovato il campo in Serie A nel successo per 3-2 sul Venezia, entrando nel finale.

Domani il calendario riproporrà un avversario che, per motivi diversi, appartiene alla storia di entrambi. Ma questa volta Raimondo e Amey non saranno più due giovanissimi che muovono i primi passi: arrivano alla sfida con l’obiettivo di dimostrare di essere pronti per un posto tra i grandi.

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