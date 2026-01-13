Hellas Verona-Bologna: ecco chi sarà l’arbitro del match

Sarà il signor Maurizio Mariani l’arbitro che giovedì 15 gennaio alle ore 18:30 darà il via a Hellas Verona-Bologna. La sfida, valida come recupero della 16^ giornata di Serie A (posticipata causa impegni di Supercoppa Italiana) vedrà la squadra di Vincenzo Italiano ospite al Bentegodi di Paolo Zanetti.

A coadiuvare in campo il direttore di gara ci saranno gli assistenti di linea Daniele Bindoni e Stefano Alassio. Il quarto uomo, invece, sarà affidato a Davide Massa. Al VAR, il primo responsabile al monitor della sala sarà Giacomo Camplone, affiancato dall’assistente Marco Di Bello.

Hellas Verona-Bologna: il bilancio di Mariani

Il bilancio del Bologna con l’arbitro della sezione di Aprilia risulta perfettamente in equilibrio: su un totale di 20 partite dirette, si contano 9 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte. L’ultima risale alla storica serata della finale di Coppa Italia, quando il Bologna è uscito vincente dall’Olimpico contro il Milan grazie al gol di Dan Ndoye. In quel caso, non furono risparmiati i cartellini: 5 ammonizioni ai danni di Tomori, Ferguson, Pulisic, Fabbian e Lucumi. Per risalire all’ultimo ko, invece, basta fare un solo passo indietro fino alla penultima partita diretta dal fischietto. Ancora stagione 2024/25, il Bologna perdeva in casa dell’Atalanta per 2-0 grazie alle reti di Retegui e Pasalic. Anche in quel caso, Mariani non si risparmiò e assegnò 5 cartellini gialli.

Il bilancio del fischietto contro l’Hellas è persino più raggiante: su un totale di 23 partite, il Verona ne ha vinte 12, accompagnate da 2 pareggi e 9 sconfitte. L’ultima risale al 6 dicembre 2025, quando la formazione di Zanetti ha battuto l’Atalanta al Bentegodi per 3-1. Anche in questo caso, per trovare una sconfitta basta guardare la penultima partita diretta da Mariani: 1-0 contro il Cagliari nella stagione precedente.

