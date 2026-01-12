Non c’è troppo tempo di stare a pensare. Il calendario del Bologna è fittissimo e dopo la gara in trasferta col Como arriva immediatamente quella con l’Hellas Verona. Un turno infrasettimanale di recupero della 16^ giornata rinviata per la Supercoppa Italiana a Riad.

Ecco tutte le informazioni utili verso la sfida della prossima gara rossoblù. Ecco quando, dove e come guardare la fida tra Hellas Verona e Bologna.

Hellas Verona-Bologna: data, orario, luogo e dove vederla

Competizione: Serie A, recupero 16^ giornata;

Partita: Hellas Verona-Bologna;

Data: giovedì 15 gennaio 2026;

Orario: 18:30;

Luogo: Stadio Marcantonio Bentegodi, Verona;

Canale TV: Zona DAZN 214 su Sky;

Piattaforma streaming: DAZN.

Le probabili formazioni

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Nunez; Belghali, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera. Allenatore: Paolo Zanetti.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Vitik, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

A che punto siamo?

Il Bologna a Como ha dato segnali di risveglio e si è vista una squadra diverse rispetto all’ultimo mese, un buon presagio in vista della gara con l’Hellas Verona. Tuttavia, c’è da migliorare, perché i rossoblù continuano a segnare poco e subire gol. Certo il gol di Baturina arriva in inferiorità numerica ma c’è da migliorare.

Una vittoria contro l’Hellas Verona è fondamentale per arrivare in fiducia alla ripartenza dell’Europa League. La squadra rossoblù deve trovare i tre punti per dare un segnale soprattutto a sé stessa. Il Bologna deve ritrovare la sua armonia interna. I ragazzi di Vincenzo Italiano devono ritrovare sensazione e collegamenti già collaudati in passato. Anche se non in campo, il probabile ritorno in panchina di Skorupski in questo senso darà un aiuto.

Dall’altra parte il solito Hellas Verona che lotta con le poche armi che ha per raggiungere la salvezza. La squadra di mister Zanetti è sicuramente povera di talento, ma ha grinta e organizzazione.

