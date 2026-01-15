Hellas Verona-Bologna (2-3), Dominguez: «L’importante era vincere. Io do sempre il 100%»

Una vittoria sofferta, costruita a strappi e difesa con i denti fino all’ultimo minuto. A Verona il Bologna torna a sorridere dopo un lungo digiuno, ma senza mai abbassare davvero la guardia. E nel cuore di questa gara c’è anche Benja Dominguez, protagonista nelle fasi in cui i rossoblù hanno alzato il ritmo. L’argentino è tornato a dare qualità, coraggio e continuità tra le linee. Ma è nel finale che emergono carattere e sacrificio. A parlare di tutto questo nel post gara è stato proprio el Nene Dominguez, che analizza questa prestazione con lucidità ma anche con la soddisfazione di chi sa di aver dato il massimo. Questi sono tre punti pesanti: da qui il Bologna riparte.

Le dichiarazioni di Benjamin Dominguez post Hellas Verona-Bologna

«Nel primo tempo abbiamo fatto bene, ci siamo divertiti molto. Poi nella seconda parte della partita ci siamo un po’ abbassati. Ma va bene anche così. L’importante era tornare a vincere. Oggi è stata una partita importantissima».

Oggi hai corso tantissimo…

«È quello che ci chiede il mister, di attaccare sempre ed essere fisici. È la nostra idea di gioco. Io do sempre il 100%».

Sul momento di Dominguez al Bologna e la prestazione di oggi:

«All’interno di qeusta squadra dobbiamo essere sempre pronti. Anche dopo momenti in cui non brilli, quando il mister ti mette in campo devi farti trovare pronto ed essere all’altezza. Ci alleniamo sempre al massimo per questo, dobbiamo migliorarci sempre».

Stai tirando fuori gli artigli, è cambiato per caso anche il modo di allenarti? E c’è una posizione in particolare in cui ti piace giocare?

«Mi ricordo lo scorso anno sempre contro il Verona. A me piace giocare sia a destra che a sinistra. Ma il mister sa, mi conosce bene. Per questo mi fa giocare sulla fascia sinistra».

Hai un giocatore a cui ti ispiri?

«Mi piaceva molto El burrito Ortega».

