Occhi sul Verona con il coltello tra i denti, Orban guida l’attacco

Un Bologna in risalita che vuole scalare nuovamente la classifica ospita questo pomeriggio l‘Hellas Verona volenteroso di abbandonare l’ultimo posto dopo il 4-0 subito ieri dal Pisa. La squadra veneta ha dovuto fronteggiare tante difficoltà durate la stagione e nonostante il cambio in panchina la salvezza sembra sempre più complicata.

L’Hellas Verona prova l’ultimo assalto a Bologna

Nove punti dalla zona salvezza dove però sono tre le squadre a 24 punti, ma per provare a mettere in atto il miracolo si pensa volta per volta. Oggi sarà il Bologna di Vincenzo Italiano a dover far fronte alle mosse disperate di mister Sammarco. Proprio quel Italiano che a Verona ci è stato da calciatore ma difficilmente sarà in vena di regali.

I rossoblù dovranno scendere i campo con il solo obiettivo dei tre punti ma con davanti una squadra pronta a chiudersi per cercare di raccogliere quanto più possibile dalla sfida del Dall’Ara.

Le mosse del tecnico veronese

Paolo Sammarco avrà a per la prima volta a disposizione Belghali, per il quale ci si attende uno spezzone di gara nella ripresa. Il tecnico dell’Hellas ha parlato di soluzioni più difensive in preparazione al match con il Bologna, con un Bradaric chiamato ad una prestazione di livello.

A centrocampo ballottaggio aperto tra Harroui e Niasse, mentre davanti dovrebbe tornare il più positivo dei gialloblù: Orban. Il nigeriano ha scontato i due turni di squalifica al rientro dai quali rimane però diffidato. L’attaccante veronese ha messo a segno sette gol, co i quali è il migliore dei suoi. Continua invece a deludere Mosquera che ha definitivamente perso la titolarità.

Al fianco di Orban ecco che si dovrebbe presentare Bowie, classe 2002 arrivato a gennaio e ancora alla ricerca del suo primo gol in questa nuova avventura. Il Verona sogna di abbandonare l’ultimo posto mentre il Bologna guarda avanti per portare avanti il buon momento di fiducia.

Fonte: Giuseppe Roffia – Stadio

