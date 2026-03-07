A Bologna, l’Hellas Verona viene a caccia di punti. La classifica parla chiaro ed è durissima, con gli scaligeri che sono praticamente obbligati a portare a casa quantomeno un pari, eppure mister Sammarco non smette di incitare e motivare la squadra. L’impressione è che quest’anno la sessione invernale di calciomercato, spesso ancora di salvezza per i gialloblu, non abbia prodotto gli esiti sperati e che l’arrivo di Bowie per sostituire Giovane rappresenti un calo non indifferente. Ad ogni modo, la speranza è l’ultima a morire e, specialmente in queste circostanze, mantenere positivo l’ambiente sarà fondamentale. Scopriamo cosa ha dichiarato l’allenatore comasco nella conferenza di ieri.

Svelata la coppia d’attacco

Il tema della settimana è senz’ombra di dubbio il rientro di Gift Orban, «il giocatore che ha dimostrato di più in fase realizzativa, uno che sa muoversi molto bene. Con Bowie hanno migliorato l’intesa in queste settimane e dobbiamo darli continuità. Da loro mi aspetto tanto anche in fase difensiva, oltre che offensiva, dove il loro apporto sarà fondamentale».

Svelata la coppia d’attacco di domani, Sammarco è stato interpellato anche sul rientro di Rafik Belghali. L’algerino è stato un autentico simbolo dell’avvio di stagione ma poi si è dovuto fermare a lungo, segnando duramente la stagione dei compagni. A Bologna ci sarà e il Verona potrà contare sul suo talento nel secondo tempo, a gara in corso. Lo stesso vale per Suslov, mentre da titolare potrebbe tornare Valentini. Uno che ha sofferto parecchio i rossoblu, ricevendo anche un’espulsione quasi un anno fa.

Verona ci crede: la salvezza è alla portata?

In apertura ci abbiamo tenuto a ribadire le condizioni in cui versano i veneti, specialmente da quando Zanetti è stato esonerato. Il cambio in panchina non ha portato i risultati sperati, ma il lavoro della squadra è stato alterato da una mole di infortuni veramente incredibile. Pian piano, i box si stanno svuotando e, con il rientro dei ciceroni, i ragazzi «ci credono e io posso raccontare la nostra esperienza degli allenamenti a Peschiera, l’intensità e la competizione che mettono tra di loro per guadagnare il posto da titolari. Sono sicuro che nessuno abbia mollato. Si vuole lottare e se c’è una fiammella accesa noi vogliamo rinvigorirla con le nostre prestazioni e i risultati».

