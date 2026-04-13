Calciomercato Bologna, Holm può restare un altro anno in bianconero

Arrivato a gennaio in bianconero e fermato subito da un infortunio, Emil Holm ha dovuto aspettare prima di mostrare il suo valore. Dopo settimane complicate, lo svedese è tornato a disposizione e ha lasciato il segno in una sfida che potrebbe rivelarsi fondamentale per la corsa alla Champions League. La vittoria della Juventus contro l’Atalanta passa anche dai suoi piedi, in una serata che potrebbe rappresentare solo l’inizio.

Holm riparte dopo lo stop

Il suo percorso in bianconero era iniziato nel peggiore dei modi. All’esordio contro l’Inter, Holm aveva rimediato una lesione al soleo che lo aveva costretto a fermarsi per circa un mese e mezzo. Un periodo difficile, come ha ammesso lui stesso: «Sono contento di aver superato un momento complicato, sono state settimane dure».

Il rientro, però, ha cambiato tutto. Contro l’Atalanta è arrivata la prima da titolare e la risposta è stata immediata: 71 minuti in campo, due occasioni create, tre recuperi e tutti i duelli vinti. Numeri che raccontano una prestazione concreta, ma anche tanta presenza nelle due fasi.

Holm: una crescita che convince

La sua partita non si è limitata ai numeri. Holm ha avuto un ruolo diretto nell’azione che ha portato al gol di Boga, servendo il cross dalla destra da cui è nata la rete. Non solo: ha anche creato un’altra grande opportunità per il raddoppio, poi non concretizzata da Khéphren Thuram.

Indicazione precise, quelle ricevute prima della gara: «Spalletti mi aveva chiesto di vincere i duelli, attaccare la profondità e aiutare la difesa. E soprattutto di correre, perché l’Atalanta è una squadra molto fisica». Missione compiuta.

Un sogno diventato realtà

Dietro la prestazione c’è anche una motivazione speciale. Holm non ha mai nascosto il suo legame con la Juventus: da bambino tifava già bianconero, come dimostrano alcune immagini circolate sui social. «Do sempre tutto quando indosso questa maglia. Per me è un onore giocare qui.» Parole che spiegano bene il significato di questa esperienza, vissuta non solo come opportunità professionale ma anche personale.

Il futuro tra Juve e Bologna

Come riportato da Stadio, adesso si apre un nuovo scenario. Holm può rappresentare una soluzione importante sia come terzino in una difesa a quattro sia come esterno a tutta fascia nel sistema utilizzato da Spalletti contro l’Atalanta.

Resta però da chiarire cosa succederà a fine stagione. Il suo arrivo a gennaio dal Bologna è legato all’operazione che ha portato Joao Mario in rossoblù. Il diritto di riscatto è fissato a 15 milioni, una cifra che pesa anche alla luce dei tre stop muscolari avuti durante l’anno.

Le due società, però, sembrano orientate verso una soluzione condivisa. L’ipotesi sul tavolo è quella di prolungare il prestito di Joao Mario, permettendo così a Holm di restare ancora in bianconero. Saranno le ultime sei partite, con la Champions in palio, a indirizzare davvero la scelta finale.

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