I convocati di Vincenzo Italiano per Genoa-Bologna

Dopo le fatiche di Europa League, il Bologna di Vincenzo Italiano sarà impegnato nella trasferta di Genova: domani alle 15:00 i rossoblù cercheranno di dare continuità alla vittoria di Verona e allo stesso tempo tornare a fare punti dopo il ko con la Fiorentina. Il mister avrà a disposizione 25 giocatori, tra cui un’assenza, ma anche importanti rientri e due nuove frecce.

Genoa-Bologna: chi siederà sulla panchina rossoblù?

La notizia del giorno è il ritorno di Federico Bernardeschi tra i convocati del Bologna. Il giocatore aveva riportato una frattura angolata alla clavicola sinistra durante la semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Inter lo scorso 19 dicembre, ma in tempi record è tornato a disposizione di Italiano. In gruppo da solo 3 giorni, il nome di Bernardeschi compare nella lista dei convocati e siederà sulla panchina per Genoa-Bologna.

Non solo Lucumi. L’assenza di Juan Miranda per squalifica (era diffidato e ha ricevuto un’ammonizione nell’ultimo turno) costringerà Italiano a schierare Charalampos Lykogiannis, me in difesa ci sarà anche una new entry: Eivind Helland. Il norvegese sarà a disposizione del mister, così come l’ultimo arrivato direttamente dalla Fiorentina, Simon Sohm.

La lista dei convocati

Questo l’elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per Genoa-Bologna.

Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Helland, Holm, Lykogiannis, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Shom.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.

(Fonte: bolognafc.it)

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook