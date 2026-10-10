I precedenti di Lecce-Bologna: in Salento la fa da padrone il pareggio

La sfida tra Bologna e Lecce è una di quelle gare che ha un discreto numero di precedenti soprattutto in tempi relativamente recenti, ed è una partita spesso sentita, quando si gioca a Bologna, vista la forte presenza della comunità salentina sotto le Due Torri.

I dati generali tra Bologna e Lecce

Analizzando il bilancio dei 50 incontri ufficiali disputati finora emerge una netta prevalenza dei rossoblù nelle statistiche generali, ma anche una spiccata tendenza al pareggio quando si gioca nel Salento.

Nei 50 precedenti, infatti, per i rossoblù sono arrivate 21 vittorie, 20 pareggi e 9 sconfitte, il ché significa che nell’82% dei precedenti il Bologna ha fatto punti. I petroniani sono andati a segno 68 volte contro le 49 dei leccesi e, nonostante tutto, il risultato più frequente è stato l’1-1, arrivato in 10 occasioni sui 20 pareggi. Un deciso picco statistico.

La miglior vittoria in assoluto del Bologna contro il Lecce è il netto 4-0 dell’11 febbraio 2024, mentre la peggior sconfitta risale invece ai due 3-0 subiti in trasferta il 13 settembre 1987 e il 10 gennaio 1993.

I precedenti di Lecce-Bologna

Limitando l’analisi alle sole 25 gare giocate in trasferta in quel di Lecce, emerge un perfetto equilibrio con un’altissima incidenza di segni “X”: i pareggi sono stati 13, contro le 6 vittorie a testa per le due squadre. I padroni di casa però hanno segnato qualche rete in più visto che ne hanno realizzate 27 contro le 25 rossoblù.

Lontano dalle Due Torri, il risultato più frequente è lo 0-0, uscito 6 volte, che però è seguito da vicino dal già citato 1-1 che è stato risultato finale di 5 gare.

La miglior vittoria in trasferta del Bologna è l’1-3, ottenuto in due occasioni (maggio 1983 e aprile 1991), mentre la peggior sconfitta esterna coincide con i già ricordati 3-0 del 1987 e 1993.

I migliori marcatori Rossoblù

Forse può sembrare strano, ma visto che la sfida con il Lecce non è una di quelle maggiormente storiche, il miglior marcatore della storia del Bologna è Riccardo Orsolini, autentica “bestia nera” dei salentini, con quasi il doppio delle realizzazioni del secondo.

Riccardo Orsolini: 7 reti Claudio Bellucci: 4 reti Beppe Signori e Julio Cruz: 3 reti

Come si vede anche dagli altri tre giocatori presenti nella lista, non vi sono calciatori storici in cima a questa classifica.

Ultime tre gare a Lecce: risultati e protagonisti

Negli ultimi tre precedenti giocati in Puglia il Bologna è sempre uscito indenne, collezionando tre pareggi consecutivi che hanno aumentato la statistica degli “X” salentini. Il retro della medaglia, è che nelle ultime tre partite il Bologna non ha mai battuto il Lecce in trasferta.

Lecce-Bologna 2-2 (28/09/2025): Sfida ricca di gol con le reti di Coulibaly e Camarda, a cui hanno risposto i rossoblù Orsolini (su rigore) e Odgaard .

(28/09/2025): Sfida ricca di gol con le reti di Coulibaly e Camarda, a cui hanno risposto i rossoblù (su rigore) e . Lecce-Bologna 0-0 (09/02/2025): Un incontro bloccato conclusosi a reti bianche che ha rimpolpato gli 0-0.

(09/02/2025): Un incontro bloccato conclusosi a reti bianche che ha rimpolpato gli 0-0. Lecce-Bologna 1-1 (03/12/2023): Bologna in vantaggio con una punizione di Lykogiannis e pareggio leccese arrivato solo al centesimo minuto su rigore con Piccoli.

Cosa aspettarsi statisticamente da Lecce-Bologna?

Il dato più evidente è la frequenza dei pareggi: oltre il 50% delle partite esterne è finito in parità (13 su 25) e le ultime tre sono solo una parte di questi risultati.

Il fatto che il Lecce in questo campionato non abbia ancora pareggiato e che il Bologna non abbia ancora vinto, porterebbe a ragionare con maggiore insistenza su uno di questi due eventi che prima o poi dovranno accadere. E chissà che Orsolini non si confermi miglior marcatore rossoblù in Salento segnando magari il gol vittoria?

Alla formazione di Palladino servirebbe la vittoria, ma anche il pareggio sarebbe comunque un modo per muovere una classifica a dir poco deficitaria. Vedremo quello che accadrà al Via del Mare.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook