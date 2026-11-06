I precedenti di Parma-Bologna: statisticamente il pari la fa da padrone

Ritorna il “Derby dell’Emilia“, ritorna Parma–Bologna, una sfida che ormai si è sostituita agli storici derby tra rossoblù e formazioni come Spal Modena e Cesena, un derby che è caratterizzato da un equilibrio quasi perfetto con una spiccata predilezione per i pareggi.

Il bilancio complessivo tra Bologna e Parma

Nei 52 precedenti ufficiali disputati tra campionato e coppe, i numeri mostrano un testa a testa estremamente serrato tra le due formazioni, infatti, il Bologna ha ottenuto 15 vittorie, 23 pareggi e 14 sconfitte, derivanti da 54 reti segnate e 49 subite.

Un piccolo vantaggio bolognese quindi, soprattutto nelle reti, ma nonostante tutto a livello statistico il risultato più frequente in assoluto è lo 0-0, registrato in ben 13 occasioni. Il secondo risultato uscito più volte ne conta circa metà (e sono l’1-1 e il 2-1 usciti 6 volte).

La miglior vittoria del Bologna è rappresentata dai due netti 4-1 casalinghi ottenuti il 13 maggio 2019 e il 28 settembre 2020, affiancati dal rotondo 0-3 esterno del 2021. Le peggiori sconfitte, invece, sono i 2-0 incassati al Tardini (1987, 1997 e 2025) e il doloroso 0-2 casalingo nello spareggio salvezza del giugno 2005. Una ferita che sanguina ancora oggi per chi era presente.

I precedenti di Parma-Bologna

Concentrandoci solo sulle 26 gare giocate in trasferta a Parma, emerge ancora di più la propensione al pareggio, che è uscito nel 50% dei precedenti. Infatti, in terra Ducale i rossoblù hanno ottenuto 5 vittorie, 8 sconfitte e ben 13 pareggi, figli di 21 reti segnate e 24 suibite.

Il risultato più frequente in assoluto si conferma lo 0-0 (uscito in 7 partite su 26, oltre una gara su quattro si è quindi chiusa a reti inviolate. La miglior vittoria in trasferta è lo 0-3 del 7 febbraio 2021, mentre la peggior sconfitta esterna coincide con le sconfitte per 2-0 subite nel 1987, nel 1997 e nel febbraio 2025.

I migliori marcatori rossoblù

I tre migliori marcatori della storia del Bologna contro il Parma sono Julio Ricardo Cruz con 4 reti e Tomas Locatelli e Roberto Soriano con tre reti.

Attenzione però che in mezzo a tanti altri nomi che hanno già segnato due gol spicca quello di Riccardo Orsolini, che se fosse della partita e riuscisse ad andare a segno, si ritaglierebbe un posto nel podio.

Gli ultimi tre Parma-Bologna:

Gli ultimi tre incroci giocati allo Stadio Ennio Tardini mostrano una grande alternanza di esiti, tra cui il tanto decantato 0-0:

Parma-Bologna 0-0 (02/11/2025): Un derby bloccato e molto tattico conclusosi a reti bianche. Parma-Bologna 2-0 (22/02/2025): Successo dei padroni di casa firmato dal rigore di Ange-Yoan Bonny e dal raddoppio di Simon Sohm. Parma-Bologna 0-3 (07/02/2021): Dominio totale dei rossoblù guidati dalla doppietta di Musa Barrow e dal sigillo finale di Riccardo Orsolini.

Cosa aspettarsi da Parma-Bologna?

Considerando l’alto numero dei pareggi, l’alto numero di 0-0 si potrebbe pensare ad una partita con pochi gol. Ma il Parma a Bergamo potrebbe essersi risvegliato dal torpore di inizio campionato così come il Bologna pare essere in fase crescente, quindi potrebbe anche realizzarsi una vittoria con uno scarto minimo di reti.

Gli uomini di Palladino non devono quindi abbassare la tensione per nemmeno un secondo. Dopo il risultato di Atalanta-Parma questa è una sfida da 1X2, ma diciamo che visti i precedenti è probabile che comunque si resti nell’ambito di un under 2,5.

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