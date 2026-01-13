I tifosi rossoblù verso le restrizioni

Non c’è ancora l’ufficialità di restrizioni per quanto riguarda la partita di giovedì, in casa dell’Hellas Verona alle ore 18.30. La sensazione, va precisato, non è di quelle buone o serene che dir si voglia. In questa stagione era giù accaduto che il Bologna rimanesse orfano dei suoi tifosi (residenti a Bologna città e provincia), in seguito agli scontri di Udine. A Roma e Milano fu impedito lo spostamento dei cuori rossoblù. Tornando al presente, ieri è stata sospesa la vendita dei biglietti per i tifosi ospiti allo stadio ‘Bentegodi’. A questo punto, c’è da attendere la comunicazione della macchina amministrativa che deciderà tra oggi e domani per il divieto ai residenti di Bologna e provincia di recarsi a Verona.

Tifosi fermati nuovamente?

Gli scontri di Como non sono passati inosservati. La sanzione per i fatti accaduti nella città friulana era scaduta il 5 gennaio, mentre quella che arriverà -con probabile applicazione della recidiva- potrebbe mettere a repentaglio le trasferte di Genova e Torino, in un momento cruciale della stagione. Per Verona i biglietti già venduti erano qualche centinaia, complice il giorno feriale e, specialmente, l’orario scomodo. Un nuovo divieto di trasferta è in arrivo per la tifoseria bolognese. Auspicando una clemenza nel giudizio che possa essere poco stringente per un’intera tifoseria.

Fonte: Stadio

