I tifosi rossoblù verso le restrizioni
Molto probabilmente arriveranno fermi e restrizioni per i tifosi rossoblù in seguito agli incidenti di Como
Non c’è ancora l’ufficialità di restrizioni per quanto riguarda la partita di giovedì, in casa dell’Hellas Verona alle ore 18.30. La sensazione, va precisato, non è di quelle buone o serene che dir si voglia. In questa stagione era giù accaduto che il Bologna rimanesse orfano dei suoi tifosi (residenti a Bologna città e provincia), in seguito agli scontri di Udine. A Roma e Milano fu impedito lo spostamento dei cuori rossoblù. Tornando al presente, ieri è stata sospesa la vendita dei biglietti per i tifosi ospiti allo stadio ‘Bentegodi’. A questo punto, c’è da attendere la comunicazione della macchina amministrativa che deciderà tra oggi e domani per il divieto ai residenti di Bologna e provincia di recarsi a Verona.
Tifosi fermati nuovamente?
Gli scontri di Como non sono passati inosservati. La sanzione per i fatti accaduti nella città friulana era scaduta il 5 gennaio, mentre quella che arriverà -con probabile applicazione della recidiva- potrebbe mettere a repentaglio le trasferte di Genova e Torino, in un momento cruciale della stagione. Per Verona i biglietti già venduti erano qualche centinaia, complice il giorno feriale e, specialmente, l’orario scomodo. Un nuovo divieto di trasferta è in arrivo per la tifoseria bolognese. Auspicando una clemenza nel giudizio che possa essere poco stringente per un’intera tifoseria.
Fonte: Stadio
