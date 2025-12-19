Bologna FC
I tre dubbi di mister Italiano
Così il tecnico rossoblù: «i ragazzi li voglio vedere negli occhi la mattina della partita»
Non sarà semplice la partita di stasera. Non solo per la caratura dell’avversario che il Bologna si troverà di fronte (quell’Inter con cui i rossoblù hanno spesso “banchettato”), ma anche per le scelte che mister Italiano è chiamato a fare. Tre dubbi che saranno sciolti nel corso di questa giornata. Per stessa ammissione di Vincenzo Italiano: «i ragazzi li voglio vedere anche negli occhi la mattina per capire che aria può tirare in partita». Sono tre i dubbi che accompagnano la vigilia. Il primo tra questi è sull’asse esterno del campo: Bernardeschi o Orsolini? Italiano è rimasto incantato dalla prestazione del numero dieci a Vigo. In realtà è un’osservazione condivisa da chiunque abbia osservato la partita. Orsolini è però l’uomo più importante del Bologna e colui che lo scorso anno è stato tra i protagonisti nel conquistare la Coppa Italia e di riflesso, la possibilità di essere in Arabia Saudita oggi.
I papabili 11
Per ora Bernardeschi più sì che no. Orsolini si accomoderebbe in panchina. Ravaglia in porta, mentre Zortea è leggermente favorito su Holm; completeranno il pacchetto difensivo, a meno di sorprese dell’ultima ora, Heggem, Lucumì (che secondo Italiano ha smaltito il problema al tendine) e Miranda. Confermati Moro e Pobega a centrocampo ed ufficiosa l’esclusione iniziale per Ferguson. «Non ha un problema fisico, è che a volte va e altre no» ha detto Italiano in conferenza stampa. Davanti spazio a Santiago Castro, spesso paragonato al capitano dell’Inter, Lautaro Martinez. Chi nella squadra nerazzurra di Milano (nelle giovanili) ha passato un periodo è Jens Odgaard: anche lui tornerà tra i titolari per la partita di stasera. L’ultimo dubbio di formazione riguarda l’altro esterno d’attacco: Rowe sembra in vantaggio su Cambiaghi. Da Bologna arriveranno circa 400 tifosi, per supportare i rossoblù e, idealmente, scrivere la storia insieme.
Fonte: Matteo Dalla Vite, La Gazzetta dello Sport
