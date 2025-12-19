I tre dubbi di mister Italiano

Non sarà semplice la partita di stasera. Non solo per la caratura dell’avversario che il Bologna si troverà di fronte (quell’Inter con cui i rossoblù hanno spesso “banchettato”), ma anche per le scelte che mister Italiano è chiamato a fare. Tre dubbi che saranno sciolti nel corso di questa giornata. Per stessa ammissione di Vincenzo Italiano: «i ragazzi li voglio vedere anche negli occhi la mattina per capire che aria può tirare in partita». Sono tre i dubbi che accompagnano la vigilia. Il primo tra questi è sull’asse esterno del campo: Bernardeschi o Orsolini? Italiano è rimasto incantato dalla prestazione del numero dieci a Vigo. In realtà è un’osservazione condivisa da chiunque abbia osservato la partita. Orsolini è però l’uomo più importante del Bologna e colui che lo scorso anno è stato tra i protagonisti nel conquistare la Coppa Italia e di riflesso, la possibilità di essere in Arabia Saudita oggi.

I papabili 11

Per ora Bernardeschi più sì che no. Orsolini si accomoderebbe in panchina. Ravaglia in porta, mentre Zortea è leggermente favorito su Holm; completeranno il pacchetto difensivo, a meno di sorprese dell’ultima ora, Heggem, Lucumì (che secondo Italiano ha smaltito il problema al tendine) e Miranda. Confermati Moro e Pobega a centrocampo ed ufficiosa l’esclusione iniziale per Ferguson. «Non ha un problema fisico, è che a volte va e altre no» ha detto Italiano in conferenza stampa. Davanti spazio a Santiago Castro, spesso paragonato al capitano dell’Inter, Lautaro Martinez. Chi nella squadra nerazzurra di Milano (nelle giovanili) ha passato un periodo è Jens Odgaard: anche lui tornerà tra i titolari per la partita di stasera. L’ultimo dubbio di formazione riguarda l’altro esterno d’attacco: Rowe sembra in vantaggio su Cambiaghi. Da Bologna arriveranno circa 400 tifosi, per supportare i rossoblù e, idealmente, scrivere la storia insieme.

Fonte: Matteo Dalla Vite, La Gazzetta dello Sport

