Supercoppa, le parole di Italiano e De Silvestri in conferenza stampa pre Bologna-Inter

Alla Vigilia della semifinale di Supercoppa tra Bologna e Inter, hanno parlato in conferenza stampa Vincenzo Italiano e Lollo De Silvestri. Ecco le loro dichiarazioni.

Le parole di Vincenzo Italiano pre Bologna-Inter

Negli ultimi anni voi siete diventati la bestia nera dell’Inter, ma c’è qualcosa che vi preoccupa di più di questa squadra?

«Domani è una partitia secca, diversa da quelle che sono accadute in campionato. Però secondo me è un’Inter diversa, anche sull’aspetto tattico. Per me è un’Inter che crea, gioca bene, di qualità. Propone ciò che deve, con annesse novità di quest’anno. A livello emotivo questa partita sarà diversa. Noi ovviamente metteremo tutti noi stessi in questo bellissimo test».

Che momento è del suo Bologna?

«Come ho detto prima, c’è sempre qualcosa da perdere, quindi bisogna farsi trovare pronti. E penso che negli ultimi anni il Bologna stia crescendo sotto tutti i punti di vista. Una costanza a livello di rendimento in campionato, ad esempio: abbiamo gli stessi punti dello scorso anno. Quest’anno, a differenza dello scorso, siamo riusciti a rendere giustizia al percorso in Europa. Siamo in linea con i programmi. Siamo tutti in fiducia, dai calciatori all’ambiente fino ai tifosi. Noi domani dobbiamo far percepire ancora di più i nostri step di crescita».

Italiano sullo stato degli infortunati:

«Parto dai ragazzi. Nell’ultimo mese abbiamo avuto grandi difficoltà in difesa. Lyko e De Silvestri ci hanno dato una grande mano adattandosi a ruoli che non erano i loro. Adesso Lucumí sta meglio con il tendine, e abbiamo recuperato anche Vitik. Quindi numericamente iniziamo ad aggiungere calciatori. Per il resto siano in un buon momento, a parte la sconfitta contro la Juventus. Ripeto, siamo in grande linea con quelli che sono i nostri programmi. Ognuno da il massimo. Già il fatto di recuperare i giocatori infortunati è un bene. Anche recuperare Ciro significa tanto. Significa gol, esperienza, significa essere molto più pericolosi in zona offensiva. Quindi siamo fiduciosi».

Cosa significa per il Bologna e i bolognesi questa partita?

«Per ambizione ed emozione, significa giocare un trofeo così importante insieme a tre grandi squadre. Noi siamo un po’ i quarti in comodo e per questo dobbiamo cercare di mettere in difficoltà queste grandi del calcio italiano. E sono convito che questo ci darà anche una spinta ulteriore. Domani non puoi performare a livello normale, perché lo richiede la competizione e l’avversario. Emozione, soddisfazione e grande orgoglio».

Cosa provi in vista di questa sfida?

«Responsabilità, sicuramente, perché io, insieme ai ragazzi, rappresentiamo una società importante, una tifoseria, come dicevamo prima, straordinaria. Quindi un grande senso di responsabilità ed è per quello che e in questi due giorni abbiamo cercato di di prepararla bene, di farci trovare pronti e cercare di dare gioia. Anche al presidente che è sempre vicino a questi ragazzi, alla squadra, sempre con noi. È un presidente che ci tiene tantissimo a quello che sono le nostre sorti, perché soffre quando perdiamo ed è uno spettacolo vederlo quando vinciamo. Quindi anche per lui domani dobbiamo cercare di di performare in maniera importante e per questa straordinaria tifoseria che come dicevamo prima anche domani verrà qui in massa a cercare di sostenerci».

Su Lewis Ferguson:

«Non è una questione di condizione o di minuti. Luis sta alternando partite di grande attenzione di grande qualità con altre meno lucide però può capitare. Ripeto: come i risultati, anche le prestazioni di qualche ragazzo possono essere date da un tour de force come quello che stiamo attraversando noi. Quindi non c’è nessun problema con Luis e quando va in nazionale performa alla grande. Qui ricordo col Bran in 10 uomini al 90º si è presentato dentro l’area di rigore e poteva far gol».

Le parole di Lorenzo De Silvestri

«Ci tengo a dire che la squadra, sotto questo punto di vista, è molto serena. È giusto avere un buon equilibrio mentale. Stare qua significa che abbiamo fatto delle cose molto buone, per il club e per la città. Sono sicuro che tutti faranno più del massimo, consapevoli di aver dato tutto per qualcosa di incredibile. Soprattutto, chi è qui da tanto tempo, si ricorda anche da dove siamo partiti. I bolognesi sanno che gruppo siamo e che identità abbiamo, questo non va dimenticato».

Cosa significa per il Bologna e i bolognesi questa partita?

«Come Lucio Dalla, partito da Bologna per poi fare la differenza in tutto il panorama musicale internazionale, anche noi siamo partiti dal basso, ma adesso ci stiamo facendo riconoscere in tutta Europa. Questo è un orgoglio, soprattutto perché non è cambiata la nostra mentalità e il nostro modo di affrontare partite e allenamenti. È il ricordo dei sacrifici e degli sforzi che sono serviti per arrivare fin qua che fa fare sempre meglio, soprattutto domani».

In queste ultime settimane ti sei allenato più da terzino destro o da difensore centrale? Com’è andata? Pensi che possa essere anche per il futuro una scelta possibile come difensore centrale o è stata solamente una necessità momentanea?

«Anche prima di tutti questi infortuni in difesa il mister mi ha provato anche centrale. È stato sinceramente bello perché può essere anche una piccola motivazione in più per continuare o per dare ancora di più il massimo possibile. Poi è stato bello comunque entrare con la Lazio e con la Juve. È una cosa che mi stuzzica, mi piace giocare centrale. Mi metto a completa disposizione del mister e della squadra».



