Il Bologna non deve dimostrare nulla se non a sé stesso

Non deve essere un ostacolo né tanto meno un fastidio: la partita di stasera di Europa League porta più ragioni di quante se ne possano contestare. Il ranking, fattore determinante per tutte le italiane; la strada spianata verso gli ottavi di finale, qualora il Bologna vincesse, scongiurando il playoff. La complessità delle partite in determinate competizioni, forgiano poi la struttura mentale dei calciatori: l’esperienza matura giocando. C’è la Juventus all’orizzonte e probabilmente più di un occhio scorge la semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Inter. Ma prima di ogni possibile calcolo, stasera c’è l’opportunità di indirizzare una qualificazione europea.

Il Bologna sugli scudi

Gli impegni ravvicinatissimi da qui in avanti, porteranno inevitabilmente a degli accorgimenti tattici e fisici da parte di mister Italiano e del suo staff, complice l’emergenza in due reparti. Eppure, ci si dimentica troppo spesso di cosa è diventato il Bologna: una squadra che oltre a disegnare un calcio spumeggiante, votato all’attacco, porta risultati. Una sola sconfitta nelle ultime 15 partite è un rullino di marcia inarrestabile. E infatti, il Bologna è a quota 8 punti in Europa League, un punto dietro al Celta Vigo; è quinto in campionato, aggrappato alle vette altissime della classifica.

Non si deve dimenticare

Il periodo sicuramente, non è dei migliori: i tanti infortuni, in zone nevralgiche del campo non sono mai stati un alibi per la squadra. Chi è subentrato lo ha fatto nel migliore dei modi, rendendo giustizia alle lodi che questa società e questo allenatore meritatamente ricevono. Le risposte serviranno a maggior ragione anche stasera, in Spagna. Si può scalare la classifica, si potrebbe assestare un colpo non indifferente a tutte quelle velleità che emergono in determinati momenti. Il Bologna è forte e, probabilmente, non deve dimostrare niente a nessuno.

Fonte: Gianmarco Marchini, il Resto del Carlino

