Il Bologna non sa più vincere? Le distrazioni costano caro

La prestazione c’è, il risultato, per l’ennesima volta, no. E così si conclude, in anticipo sulle speranze e sogni di popolo e squadra Rossoblù, il cammino del Bologna campione in carica della Coppa Italia, costretto a cedere la coccarda davanti ad una Lazio che è l’esatto opposto dei Rossoblù. I biancocelesti partono in sordina, soffrono, ma non si abbattono ed alla lunga crescono, segnano il gol del pareggio, ed ai rigori ribaltano il risultato.

Bologna-Lazio, lo specchio degli ultimi mesi

Ci tenevano, i Rossoblù, a regalarsi una vittoria davanti ai propri tifosi, per ridare speranza a sé stessi e a tutto l’ambiente. Ci tenevano ancor di più a farlo in una competizione che li ha visti campioni poco meno di un anno fa, ma ancora una volta sono stati i dettagli a fare la differenza. Dettagli che la Lazio ha sfruttato e che il Bologna, e dire che, come conferma il mister «La partita l’abbiamo approcciata bene, ci tenevamo ed eravamo convinti di poterla fare nostra. L’unica disattenzione è stata quella del gol. Avremmo dovuto fare meglio. Il portiere, Lucumì e Zortea avrebbero potuto mettere una pezza, ma è stata l’unica sbavatura difensiva.»

Disattenzione, è questa la parola corretta per distinguere il calo verticale del Bologna. Superficialità, mancanza di quella verve che ha regalato i risultati degli ultimi anni, e soprattutto una mancanza di reazione quando le cose non vanno come si vorrebbe. Disattenzione e reazione, doti che lo scorso anno hanno reso grande il Bologna, e che quest’anno ne stanno limitando le prestazioni, e che rischiano ora di rovinare un progetto bellissimo.

Fonte: Dario Cervellati – Stadio

