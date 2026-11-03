Il Bologna guarda avanti: si pensa ai prolungamenti del contratto per Bernardeschi e Pobega

Se tutto va bene, al futuro si ragiona con più lucidità. Soprattutto se si parla in continuazione di “progetto” e se a dirlo è Raffaele Palladino, allenatore del Bologna. Proprio per questo il club Rossoblù, dopo aver rimesso in carreggiata la stagione, pensa a cosiddetti “lavori interni”, e cioè i rinnovi del contratto. O, in questo caso, le clausole per il rinnovo: i protagonisti sono Federico Bernardeschi e Tommaso Pobega.

Bologna, Pobega si è guadagnato la “clausola”…

Partiamo dalla mediana, e seguiamo le indicazioni date da Matteo Dalla Vite sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Laddove si parla del Bologna, e di Tommaso Pobega in primis. Uno dei giusti protagonisti di questa risalita in salsa Rossoblù, con due gol – il secondo alquanto decisivo sabato – e una titolarità da parte di Palladino che a oggi non sembra messa in discussione.

Per questo motivo, racconta Dalla Vite, il Bologna sta pensando concretamente nelle prossime settimane di attivare la clausola per il rinnovo automatico del contratto del centrocampista Rossoblù, prolungando dal 2028 al 2029 la scadenza dell’accordo. E, questo, è più che comprensibile, come detto, da qualche giornata: da quando Palladino ne ha fatto un perno della mediana, e da quando Tommaso sta rispondendo presente e oltre, diventando attualmente fondamentale.

… e Bernardeschi qualcosa in più

L’altro protagonista di questa storia, invece, veste la maglia numero 10 e, come Pobega, è andato a segno nell’ultima uscita del Bologna in campionato: Federico Bernardeschi. Da tempo attorno a Federico si parla di un ugual attivazione della clausola per il prolungamento da parte del Bologna: dalla scadenza imminente del 2027 – arrivato lui a Bologna nel 2025 – fino al 2028.

Ma c’è di più, per quello che è a tutti gli effetti un faro offensivo per i Felsinei. Infatti, il club Rossoblù starebbe ragionando con il giocatore e il suo entourage, secondo Dalla Vite, per un ulteriore rinnovo del contratto fino al 2029, così da “blindare” ancor di più Federico a Bologna, dove sembra essersi pienamente ritrovato e da dove, lo stesso Berna, sembra proprio non volersene andare.

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