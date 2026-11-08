Il Bologna vince un derby che fa discutere

Il Bologna esce vittorioso dall’attesissimo derby emiliano contro il Parma, davanti ai 3500 tifosi rossoblù, sommando 3 punti importanti in classifica. Si avvicina così il sogno di rivedere il club bolognese in Europa.

Il match

Dopo 8 minuti di partita la polemica si era già accesa, per un errore dell’arbitro che invece di fischiare punizione per Odgaard e tirare fuori il cartellino giallo per Ndiaye, ha lasciato decidere al VAR. Il risultato? Un’espulsione che ha sicuramente creato tensione tra rossoblù e ducali. La squadra di Palladino però ha rischiato di peccare di presunzione, data la superiorità numerica, e non ha avuto fretta di andare subito in vantaggio.

Nessuno dei due club emiliani ha prevalso sull’altro fino al 53′ minuto, quando Theate, con un preciso colpo di testa tenta la sorte e porta a casa il primo gol. Dall’altra parte del rettangolo verde i riflettori fanno fatica a illuminare azioni da parte dei gialloblù, che hanno tirato in porta solo 2 volte, contro i 10 tiri in porta dei rossoblù.

Al 71′ minuto Zufferli ricorre nuovamente al VAR decretando un rigore a favore del Bologna, che ottiene il secondo e decisivo gol della gara. Pochi minuti dopo arriva la terza decisione da parte del VAR, un calcio di rigore a favore del Parma, che porta a casa l’unico gol della sua partita.

La gara di ieri al Tardini è stata una partita di scarso spettacolo a livello calcistico. Dal punto di vista arbitrale, non è andata meglio al signor Zufferli che è stato molto indeciso. La vittoria è dunque arrivata per il Bologna che ha ben saputo sfruttare gli episodi favorevoli.

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