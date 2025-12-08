Il Dato della Settimana – Parate di Ravaglia

Il Bologna è uscito dall’Olimpico con un punto e qualche consapevolezza in più. Nel finale, nonostante l’espulsione, la Lazio ha provato a conquistare la vittoria caricata dalla spinta dei tifosi, ma i numerosi tentativi dei biancocelesti non si sono mai concretizzati in gol. Il motivo? Tra i pali rossoblù, Federico Ravaglia si è opposto con un posizionamento e dei riflessi da top tier: le sue 8 parate in Lazio-Bologna sono il Dato della Settimana.

Il Dato della Settimana: Ravaglia regala 1 punto al Bologna con 8 parate

Ieri, domenica 7 dicembre, Ravaglia era chiamato al riscatto dopo alcune prestazione poco convincenti. Il tridente Zaccagni-Castellanos-Isaksen non era certamente il migliore cliente, ma la sua prestazione ha sorpreso tutti.

Nel primo tempo, Ravaglia si è reso protagonista di tre parate, impedendo un xGOT (“expected goals on target”) totale di 0,48. Dopo la terza parata in allungo su Zaccagni, Isaksen ha firmato il tap-in dell’1-0, sul quale il portiere rossoblù non ha potuto nulla. Ma è nella seconda frazione che ha dato il meglio di sé con 5 parate decisive. Spiccano quelle su Guendouzi (0,61 xGOT) e Noslin (0,50 xGOT), in cui ha tolto la palla dall’incrocio dei pali. Dopo l’espulsione la Lazio si è ridimensionata, così come il numero delle occasioni da gol, ma Ravaglia non ha mai abbassato la guardia. L’1-1 finale porta anche la sua firma.

Da capro espiatorio a protagonista

Fino a qualche giorno fa, Federico Ravaglia era considerato il capro espiatorio delle sconfitte contro Cremonese e Parma: qualche errore grave e una statistica negativa nei gol prevenuti lo testimoniano. Oggi, tuttavia, rappresenta solo un lontano ricordo. Dopo la prestazione sontuosa contro la Lazio, Ravaglia si è lasciato alle spalle tutte le critiche ricevute nell’ultima settimana dimostrando la sua affidabilità tra i pali.

Fino alla Supercoppa (compresa) sarà lui il portiere titolare del Bologna, in attesa del rientro di Lukasz Skorupski dall’infortunio. Ritrovare fiducia in vista di match decisivi per il proseguo della stagione era fondamentale. Italiano può dunque sorridere: Ravaglia è tornato.

