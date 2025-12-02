Il Dato della Settimana – Gol prevenuti

I tre gol della Cremonese hanno evidenziato una fragilità difensiva sorprendente da parte del Bologna, che in questa stagione non aveva mai subito più di due gol in una partita ufficiale. Alla terza da titolare consecutiva, complice l’infortunio di Skorupski contro il Napoli, Ravaglia non è riuscito a blindare la porta rossoblù: qualche sbavatura nei 90’ come confermano anche i -0,82 goal prevenuti.

Il Dato della Settimana: -0,82 gol prevenuti dal Bologna

I “Gol Prevenuti” di Sofascore sono un indice che misura l’impatto del portiere rispetto alle attese: confronta i gol subiti con quelli stimati dai tiri ricevuti (expected goals on target). Ottenendo un valore negativo, il portiere rossoblù dimostra come abbia subito oltre le attese, certificando una prova sottotono.

Il dato dei -0,82 gol prevenuti fotografa una serata poco brillante tra i pali, con Ravaglia incapace di opporsi oltre le probabilità statistiche. Si tratta del dato peggiore ottenuto dal Bologna in questa stagione: prima della sfida contro la Cremonese, infatti, gli –0,52 gol prevenuti di Skorupski in casa del Lecce rappresentavano l’unico dato negativo realizzato dai rossoblù. “Tradito” dalla propria retroguardia, per Italiano sfuma così la possibilità di rimanere agganciato alle prima quattro.

L’undici titolare del Bologna contro la Cremonese (© Bologna FC 1909)

Ancora tanta strada da fare

L’assenza di Skorupski non si è mai rivelata un grosso problema nelle ultime stagione. Il gap tra il portiere polacco e Ravaglia esiste, ma non è così ampio come succede in altre squadre. Tuttavia, stasera ha dimostrato il contrario: posizionamento rivedibile, qualche errore tecnica e intesa ancora fragile con la retroguardia. Se quest’ultima cresce gara dopo gara, sui primi due punti Ravaglia sarà chiamato a lavorare da oggi a Casteldebole.

Giovedì in Coppa Italia contro il Parma, poi Lazio, Celta Vigo, Juventus, e Inter in Supercoppa. Una serie di match decisivi, in cui Ravaglia avrà l’opportunità di dimostrare come la serata di ieri, lunedì 1 dicembre, si è trattata di un caso.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook