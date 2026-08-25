Il day after l’esordio in campionato, la possibilità di arrivare ad Acerbi e le parole di Tedesco: Bologna, le notizie di martedì 25 agosto

Come è logico e naturale che sia, il giorno che segue l’esordio in campionato ha visto parlare tanto della partita. Il Bologna è uscito sconfitto dal confronto con la Lazio, nonostante meritasse ben altro risultato a giudicare dalle occasioni avute dalle due formazioni. È stato scelto dai nostri lettori (cioè Voi) il migliore in campo: l’exit poll ha prodotto il nome di Roberto Piccoli.

Piccoli e le statistiche rossoblù

Effettivamente l’attaccante italiano nativo di Bergamo, arrivato a Bologna in questa finestra di mercato, è stato il migliore tra i rossoblù. Frutto della novità, della ferocia con cui ha cercato di impensierire la retroguardia biancoceleste o delle sponde riuscite. Piccoli ha condotto una partita di ottime scelte e guizzi non banali; anche tecnicamente il classe 2001 ha retto il confronto con i suoi avversari, addomesticando palloni difficili e giocandoli per i compagni.

Qui il contributo su Roberto Piccoli.

Clicca qui per i dati della partita.

Le parole di Tedesco

Una sola vittoria negli ultimi dieci anni per il Bologna alla prima di campionato. Al di là della curiosità legata alle statistiche, chi ha parlato a fine partita è stato l’allenatore dei rossoblù, Domenico Tedesco, al personale esordio nel campionato italiano. Il tecnico si è detto ottimista per il percorso intrapreso: considerazioni aperte anche sul calciomercato e sulla situazione che riguarda Jonathan Rowe.

Qui le parole di Domenico Tedesco.

Calciomercato Bologna

La trattativa per Nathan Gassama sembra essersi arenata; a questo punto, seguendo anche le parole del direttore sportivo Marco Di Vaio nel prepartita di Bologna-Lazio, i rossoblù vorrebbero ingaggiare un difensore di piede mancino. La notizia di oggi è l’interesse verso Francesco Acerbi, attualmente svincolato dopo le stagioni vissute all’Inter.

Clicca qui per leggere la notizia legata ad Acerbi.

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