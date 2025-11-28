Il gol europeo – Federico Bernardeschi

Netta vittoria del Bologna che, nella quinta giornata di Europa League, travolge gli austriaci del Salisburgo. Dopo neanche una settimana passata da Udine, torna al gol Federico Bernardeschi, siglando una rete importantissima nell’economia della gara e della qualificazione per i rossoblù. Una partita divertente, giocata su ritmi europei, con qualche brivido concesso, ma soprattutto con tanti sorrisi regalati. Possiamo dire che il Bologna fosse (quasi) obbligato a vincere. E così ha fatto.

Federico Bernardeschi in Europa

L’ultimo gol del numero dieci in campo europeo, risaliva al primo ottobre 2019: anche in questa occasione vestiva la maglia della Juventus e firmò il momentaneo 2-0 contro il Bayer Leverkusen in Champions League. 6 anni più tardi, torna a gioire in una competizione europea: Federico Bernardeschi è entrato nei meccanismi della squadra; si diverte e rende il pubblico bolognese soddisfatto. Oltre all’impegno e all’abnegazione, già mostrate ed evidenziate in questa prima parte di stagione, il numero dieci ha collaudato prima, e certificato poi, il suo piede sinistro. Ieri sera, la prova lampante di queste considerazioni: lo stato di forma è ottimo, le gambe sono sciolte, le idee infinite. Una grande partita di Bernardeschi sul lato sinistro del campo, impreziosita da una stupenda rete.

Le premesse

Minuto ’53: Orsolini come tutto il Bologna non vuole fermarsi. Il vantaggio è arrivato appena 2 minuti prima con Dallinga. Eppure, l’esterno destro, in posizione defilata con il controllo del pallone, si accorge della sovrapposizione di Zortea. Arpiona la palla dosando forza e direzione: come una carezza, la sfera di gioco elude il pressing di due avversari e scorre nello spazio verso Zortea. Zortea che pochi minuti prima aveva fatto le prove generali dell’assist, sprecando un’ottima opportunità in vantaggio numerico per i rossoblù. Il suo cross si era spento sul fondo, attirando le occhiatacce, proprio di Bernardeschi.

Il gol

Al minuto ’53 è diverso: il terzino riceve il pallone e crossa. La parabola scende lentamente e dà tempo e modo a Bernardeschi di coordinarsi. Il numero dieci sovrasta Lainer e con un’incornata d’autore trafigge il portiere Schlager, preso in controtempo dallo splendido colpo di testa. Gol che regala il 3 a 1 parziale al Bologna (diventeranno 4) e che spalanca le porte verso la qualificazione agli spareggi di Europa League. 2.249 giorni dopo, ‘Berna’ ritrova la rete in Europa e festeggia scivolando sotto la tribuna del Dall’Ara. L’azione è costellata da una pulizia tecnica che evoca immagini e suscita sensazioni, scatenando il tripudio rossoblù con la palla in fondo al sacco. Questo Bologna va veramente forte.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook