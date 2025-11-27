Seguici su

Bologna FCEuropa League

Orsolini nel postpartita di Bologna-Salisburgo (4-1): «Quelli di stasera sono 3 punti vitali per noi» 

Il suo gol chiude i conti col Salisburgo e fa volare il Bologna in zona playoff d’Europa League: che serata per Riccardo Orsolini

Pubblicato

33 minuti fa

il

Riccardo Orsolini (© Damiano Fiorentini)
Riccardo Orsolini (©Damiano Fiorentini)

Il Bologna fa suonare per ben 4 volte 50 Special al Dall’Ara e si regala una vittoria tonante in Europa League: il 4-1 rifilato al Salisburgo è figlio di una prestazione corale da lacrime agli occhi, dove tutti gli attaccanti sono stati coinvolti: nel primo tempo infilza Odgaard, poi ci pensano Dallinga e Bernardeschi ad allungare. Il gol del sigillo, però, è firmato da Riccardo Orsolini, che chiude i conti all’86’ e fa esplodere di gioia lo stadio. Il figlio di Bologna colpisce ancora.

Il Bologna festeggia la vittoria sul Salisburgo crediti Bologna Fc 1909

Il Bologna festeggia la vittoria sul Salisburgo (©Bologna Fc 1909)

Il commento di Riccardo Orsolini

Ecco il commento di Riccardo Orsolini a fine gara. «Una gara difficile perché dovevamo studiarli, siamo andati in vantaggio ma poi abbiamo preso un gol evitabile che ci ha messo in difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo avuto un piglio più aggressivo. Sono tre punti vitali per il nostro cammino in Europa League, ce li godiamo e guardiamo avanti. Il percorso in Europa si sta mettendo bene ma dobbiamo stare al passo con le avversarie» ha concluso il bomber. Toc-toc.

Riccardo Orsolini (©Bologna Fc 1909)

Riccardo Orsolini (©Bologna Fc 1909)

 

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *