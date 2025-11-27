Orsolini nel postpartita di Bologna-Salisburgo (4-1): «Quelli di stasera sono 3 punti vitali per noi» 

Il Bologna fa suonare per ben 4 volte 50 Special al Dall’Ara e si regala una vittoria tonante in Europa League: il 4-1 rifilato al Salisburgo è figlio di una prestazione corale da lacrime agli occhi, dove tutti gli attaccanti sono stati coinvolti: nel primo tempo infilza Odgaard, poi ci pensano Dallinga e Bernardeschi ad allungare. Il gol del sigillo, però, è firmato da Riccardo Orsolini, che chiude i conti all’86’ e fa esplodere di gioia lo stadio. Il figlio di Bologna colpisce ancora.

Il commento di Riccardo Orsolini

Ecco il commento di Riccardo Orsolini a fine gara. «Una gara difficile perché dovevamo studiarli, siamo andati in vantaggio ma poi abbiamo preso un gol evitabile che ci ha messo in difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo avuto un piglio più aggressivo. Sono tre punti vitali per il nostro cammino in Europa League, ce li godiamo e guardiamo avanti. Il percorso in Europa si sta mettendo bene ma dobbiamo stare al passo con le avversarie» ha concluso il bomber. Toc-toc.

